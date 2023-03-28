Haberler Ankaragücü Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas: Kim hata yaparsa bedelini ödeyecek

Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas: Kim hata yaparsa bedelini ödeyecek

Son dakika spor haberi: MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, "Son 10 hafta ligin boyu iyice kısaldı. Kim hata yaparsa bedelini ödeyecek. Biz az hata yapmak istiyoruz" dedi.

Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2023 Salı 17:01 Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2023 Salı 17:01
Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas: Kim hata yaparsa bedelini ödeyecek

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 27'inci haftasında Medipol Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile sürdürdü. Basına açık yapılan idmanda hazırlıklara ilişkin açıklamalarda bulunan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, oyun felsefelerini oturtamaya çalıştıklarını belirtti. Kafkas, "Pres yaparak en hızlı şekilde karşı kaleye gitmeyi hedefliyoruz. Bütün antrenmanımızı bunun üzerine kurduk. Daha önce analiz ettiğimiz eksik olan konu başlıklarını değerlendirdik. Tek handikabımız milli takımda olan oyuncularımızın geç gelmesi. Onlarla da ilgili görüntülü analizleri oyuncularımıza gönderdik. Şu anda gayet olumlu gidiyor. Başakşehir de topa sahip olan, belli bir oyun anlayışı, kültürü ve çok iyi bir hocası olan iyi bir takım. Bizim için de büyük bir heyecan. Ben iyi olacağını düşünüyorum. Son 10 hafta ligin boyu iyice kısaldı. Kim hata yaparsa bedelini ödeyecek. Biz az hata yapmak istiyoruz. Takımımız, camiamız güçlü. Çok güçlü bir başkanımız, çok güçlü bir taraftarımız var. Ben de güçlü ve inatçı bir yapıya sahibim. Bu süreci en iyi şekilde tamamlayacağımızı düşünüyorum" dedi.

Türkiye Kupası'nda da iddialı olduklarını kaydeden Kafkas, Trabzonspor'u eleyerek gidebildikleri yere kadar gitmek ve mümkünse final oynayarak kupayı kazanmak istediklerini sözlerine ekledi.

DİĞER
Son dakika haberi: Andrea Pirlo Süper Lig devine! Aldığı teklifi böyle açıkladı... 
Selami Şahin yoldan geçen kadınları ofisine çağırıyor! Ağızlar açık kaldı görüntüler olay meğer AVM önünü mesken tutuyormuş! Eşi Didem Şahin...
İrfan Can'a sürpriz talip! Bunu kimse beklemiyordu
Kanarya'ya Premier Lig'den golcü önerisi! Yönetim...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
“9+2 kuralını görüşeceğiz”
Ankaragücü’nde Kafkas kanunları
2023 bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Nisan ara tatil ne zaman 2023?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Lider Samsun gol oldu yağdı! Lider Samsun gol oldu yağdı! 16:35
Ve transfer tamam! Firmino imzayı atıyor Ve transfer tamam! Firmino imzayı atıyor 16:26
F.Bahçe'den 56 sayı fark! F.Bahçe'den 56 sayı fark! 16:17
Peru Milli Takımı kalecisi gözaltına alındı Peru Milli Takımı kalecisi gözaltına alındı 16:01
Sakatlığı bulunan Rafael Nadal'dan son durumuyla ilgili açıklama: Sakatlığı bulunan Rafael Nadal'dan son durumuyla ilgili açıklama: 15:59
Anadolu Efes - Olimpia Milano maçı saat kaçta? Anadolu Efes - Olimpia Milano maçı saat kaçta? 15:37
Daha Eski
Türkiye - Hırvatistan maçı saat kaçta? Türkiye - Hırvatistan maçı saat kaçta? 15:03
G.Saray'da Mohamed krizi! Hesaplar altüst oldu G.Saray'da Mohamed krizi! Hesaplar altüst oldu 14:58
Kayserispor - Ümraniyespor maçının tarihi değişti Kayserispor - Ümraniyespor maçının tarihi değişti 14:36
İngiltere U19 - Türkiye U19 maçı saat kaçta? İngiltere U19 - Türkiye U19 maçı saat kaçta? 14:34
Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi hazırlıkları başladı! Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi hazırlıkları başladı! 14:32
Arda Turan milli maç öncesi ödüllendirilecek Arda Turan milli maç öncesi ödüllendirilecek 14:21