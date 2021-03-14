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Ankaragücü - Göztepe: 3-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 'in 30. haftasında Göztepe'yi ağırlayan Ankaragücü, rakibini 3-0 mağlup ederek üst üste 3'üncü galibiyetini aldı. Düşme hattından kurtulan Başkent ekibinin gollerini Torgeir Börven (2) ve Endri Çekiçi kaydetti.

MKE Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2021 Pazar 13:26 Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2021 Pazar 15:37
Ankaragücü - Göztepe: 3-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 'in 30. haftasında Ankaragücü ile Göztepe, Ankara Eryaman Stadı'nda kozlarını paylaştı. Ev sahibi Ankaragücü, zorlu mücadleden 3-0 galip ayrılarak çıkışını sürdürdü.

Başkent ekibine üç puanı getiren golleri 28 ve 61'de Torgeir Börven ike 63'te Endri Çekiçi kaydetti.

Hikmet Karaman'ın göreve gelmesinin ardından müthiş bir çıkış yakalayan ve üst üste 3. galibiyetini alan Ankaragücü, puanını 29'a yükseltip averajla düşme hattından kurtuldu.

Ligde 5 maç sorna mağlubiyetle tanışan Göztepe ise 39 puanda kaldı.

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