Ricardo Faty corona virüsü nereden kaptı? İşte yanıtı...
Süper Lig'de corona virüsü kabusu sürüyor... Birçok oyuncu ve yöneticinin ardından bu kez kötü haber başkent ekibi MKE Ankaragücü'nde forma giyen Senegalli futbolcu Ricardo Faty'den geldi. 33 yaşındaki oyuncunun corona virüsü testi pozitif çıktı. 45 gündür evde olduğunu söyleyen Faty'nin virüsü nereden kaptığı da ortaya çıktı. İşte detaylar...
Ankaragücü'nde corona virüsü paniği yaşanıyor. Süper Lig'e hazırlık kapsamında futbolcularını gruplar halinde toplamaya başlayan ve tedbir amaçlı test yaptıran Başkent ekibinde Senegalli orta saha oyuncusu Ricardo Faty'nin sonucu pozitif çıktı.
Faty'nin herhangi bir semptomunun olmadığı ancak test sonucunun pozitif çıkması üzerine hastaneye kaldırılıp, tedavi altına alındığı belirtildi. Faty'nin ailesinde de pozitif vakalar bulunduğu kaydedildi.
Bu arada Faty'nin evine temizliğe gelen kadının hastalığı bulaştırdığı iddia edildi. Oyuncu ise, "45 gündür evdeyim. Sadece 3 kere dışarı çıktım. İki kez markete gittim. Bir de tesislere geldim" diye konuştu.
- 06.05.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Ricardo Faty corona virüsü nereden kaptı? İşte yanıtı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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