Ricardo Faty corona virüsü nereden kaptı? İşte yanıtı... - Son dakika MKE Ankaragücü haberleri - Fotomaç
06 Mayıs 2020, Çarşamba
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Haberler MKE Ankaragücü Faty virüsü nereden kaptı? İşte yanıtı...

corona virüsü nereden kaptı? İşte yanıtı...

Ricardo Faty corona virüsü nereden kaptı? İşte yanıtı...

'de corona virüsü kabusu sürüyor... Birçok oyuncu ve yöneticinin ardından bu kez kötü haber başkent ekibi MKE Ankaragücü'nde forma giyen Senegalli futbolcu 'den geldi. 33 yaşındaki oyuncunun corona virüsü testi pozitif çıktı. 45 gündür evde olduğunu söyleyen Faty'nin virüsü nereden kaptığı da ortaya çıktı. İşte detaylar...

Ankaragücü'nde corona virüsü paniği yaşanıyor. 'e hazırlık kapsamında futbolcularını gruplar halinde toplamaya başlayan ve tedbir amaçlı test yaptıran Başkent ekibinde Senegalli orta saha oyuncusu 'nin sonucu pozitif çıktı.

Faty'nin herhangi bir semptomunun olmadığı ancak test sonucunun pozitif çıkması üzerine hastaneye kaldırılıp, tedavi altına alındığı belirtildi. Faty'nin ailesinde de pozitif vakalar bulunduğu kaydedildi.

Bu arada Faty'nin evine temizliğe gelen kadının hastalığı bulaştırdığı iddia edildi. Oyuncu ise, "45 gündür evdeyim. Sadece 3 kere dışarı çıktım. İki kez markete gittim. Bir de tesislere geldim" diye konuştu.

  1. 06.05.2020
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