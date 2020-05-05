Ankaragücü açıkladı: Bir futbolcumuzun corona virüsü testi pozitif - Son dakika MKE Ankaragücü haberleri - Fotomaç
05 Mayıs 2020, Salı
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Haberler MKE Ankaragücü Süper Lig kulübünden flaş açıklama! 'Pozitif çıktı...'

Ankaragücü açıkladı: Bir futbolcumuzun corona virüsü testi pozitif

Ankaragücü açıkladı: Bir futbolcumuzun corona virüsü testi pozitif

Ankaragücü'nde kulüp yöneticileri, oyuncular, teknik heyet ve personele corona virüsü testi yapılmıştı. Başkent ekibinden yapılan son dakika açıklamasına göre, bir futbolcunun corona virüsü testinin pozitif çıktığı kaydedildi. İşte detaylar...

Ankara ekibinin dün Beştepe Tesisleri'nde tüm futbolcu, teknik heyet ve kulüp personeline yaptığı COVID-19 testlerinin sonucu bugün kulübe bildirildi. Yapılan bilgilendirmede, bir futbolcunun corona virüsü testinin pozitif çıktığı kaydedildi.

MKE Ankaragücü Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, futbolcunun hastaneye yatırıldığı ve tedavisine başlandığı ifade edildi.

Ankara ekibinin açıklaması şu şekilde: "Dün kulübümüz tarafından Beştepe Tesislerimizde tüm futbolcu, teknik ekip ve kulüp personelimize Covid-19 PCR tanı testleri yapıldı. Ne yazık ki bir profesyonel futbolcumuzda Covid-19 PCR testi pozitif tespit edilmiş olup, futbolcumuza ivedilikle ileri tetkikler yapılmıştır. Futbolcumuz hastahaneye yatırılmış olup, tedavisine başlanmıştır. Tedavi sürecinde kulübümüz tarafından futbolcumuzun durumu hakkında tekrar bilgilendirme yapılacaktır."

  1. 05.05.2020
  2. Güncelleme: 05.05.2020 11:11
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