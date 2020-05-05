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05 Mayıs 2020, Salı
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teste girdi

Ankaragücü teste girdi

'nde kulüp yöneticileri, oyuncular, teknik heyet ve personele koronavirüs testi yapıldı.

'nde kulüp yöneticileri, oyuncular, teknik heyet ve personele koronavirüs testi yapıldı. Sarı-lacivertliler, 4'erli gruplar halinde uygulanan testlerin sonuçları çıkana kadar Beştepe Tesisleri'nde karantinada kalacak. A.Gücü Başkanı Fatih Mert, "Her şeyden önce sağlık gelir. Koronavirüs test sonuçları gelene kadar hiçbir çalışma, antrenman yapılmayacak. Sonuçların duruma göre planlamamızı yapacağız" diye konuştu.
  1. 5.5.2020
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