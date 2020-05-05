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05 Mayıs 2020, Salı
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Son dakika: antrenmanlarına ara verdi

Son dakika: MKE Ankaragücü antrenmanlarına ara verdi

Son dakika corona virüsü haberleri... , bir oyuncuda corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle, planlanan antrenman programına Pazartesi gününe kadar tedbirli olarak ara verdiklerini açıkladı. İşte detaylar...

'nde bugün başlaması beklenen antrenmanlar, futbolculardan gelen talep üzerine Pazartesi gününe kadar ertelendi.

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde; kulüp yöneticileri, teknik ekip, futbolcular ve kulüp çalışanlarına dün 4'erli gruplar halinde koronavirüs testi yapılmış, takımın tecrübeli isimlerinden Ricardo Faty'nin test sonucu pozitif çıkmıştı. Tecrübeli futbolcunun, hastaneye kaldırılmasının ardından başkent ekibinde bugün başlaması gereken antrenmanlara da bir süre daha ara verildi. Antrenmanların, oyunculardan gelen talep sonrasında ertelendiği öğrenildi.

Sarı lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bir oyuncumuzun Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle antrenmanlara 11 Mayıs Pazartesi gününe kadar tedbir amaçlı ara verilmiştir. Bu tarihte yeniden yapılacak test sonucuna göre, yeni programımız belirlenecektir. Bu süreçte oyuncularımız, hocalarımızın önerdiği programlara bireysel olarak devam edeceklerdir" ifadeleri kullanıldı.

  1. 05.05.2020
  2. Güncelleme: 05.05.2020 17:37
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