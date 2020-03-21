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21 Mart 2020, Cumartesi
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Ankaragücü'nde Başkan  ve futbolculardan ‘evde kal’ mesajı

Ankaragücü'nde Başkan Fatih Mert ve futbolculardan ‘evde kal’ mesajı

ekiplerinden ’nün Başkanı , çocukları Abdullah ve Yusuf ile futbolcular , , , ve koronavirüs nedeniyle 'evde kal' mesajı yayınladı.

Başkanı , çocukları Abdullah ve Yusuf ile 'evde kal' vurgusu yaparak, "Bir salgın yaşıyoruz. Yalnızca bireysel sağlığımızı değil, toplumun sağlığını korumak da bizim ellerimizde. Sağlık sistemimizin, sağlık çalışanlarımızın yükünü artırmamak ve sağlıklı kalmak için güvenli mesafeni koru. Evde kal, hem sağlığını, hem çevreni koru" dedi.

FUTBOLCULARDAN 'GÜVENLİ MESAFENİ KORU' UYARISI
Sarı lacivertli futbolcular , , , ve , koronavirüs nedeniyle sağlık çalışanlarının yüküne dikkat çekerek, "Küresel bir salgın yaşıyoruz. Yalnızca bireysel sağlığımız değil, toplumun sağlığını korumak da bizim elimizde. Sağlık sistemimizin. sağlık çalışanlarımızın yükünü artırmamak ve sağlıklı kalmak için güvenli mesafeni koru. Evinde kal, hem sağlığını hem de kendini koru" dedi.

  1. 21.03.2020
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