Ankaragücü'nde Başkan Fatih Mert ve futbolculardan ‘evde kal’ mesajı
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü’nün Başkanı Fatih Mert, çocukları Abdullah ve Yusuf ile futbolcular İlhan Parlak, Korcan Çelikay, Dever Orgill, Ricardo Friedrich ve Ante Kulusic koronavirüs nedeniyle 'evde kal' mesajı yayınladı.
MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, çocukları Abdullah ve Yusuf ile 'evde kal' vurgusu yaparak, "Bir salgın yaşıyoruz. Yalnızca bireysel sağlığımızı değil, toplumun sağlığını korumak da bizim ellerimizde. Sağlık sistemimizin, sağlık çalışanlarımızın yükünü artırmamak ve sağlıklı kalmak için güvenli mesafeni koru. Evde kal, hem sağlığını, hem çevreni koru" dedi.
FUTBOLCULARDAN 'GÜVENLİ MESAFENİ KORU' UYARISI
Sarı lacivertli futbolcular İlhan Parlak, Korcan Çelikay, Dever Orgill, Ricardo Friedrich ve Ante Kulusic, koronavirüs nedeniyle sağlık çalışanlarının yüküne dikkat çekerek, "Küresel bir salgın yaşıyoruz. Yalnızca bireysel sağlığımız değil, toplumun sağlığını korumak da bizim elimizde. Sağlık sistemimizin. sağlık çalışanlarımızın yükünü artırmamak ve sağlıklı kalmak için güvenli mesafeni koru. Evinde kal, hem sağlığını hem de kendini koru" dedi.
- 21.03.2020
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Ankaragücü'nde Başkan Fatih Mert ve futbolculardan ‘evde kal’ mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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