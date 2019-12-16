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16 Aralık 2019, Pazartesi
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Büyük avcısı Ankaragücü

Büyük avcısı Ankaragücü

G.Saray karşısında 10 kişi müthiş birj geri dönüşe imza atan A.Gücü, 6 maç sonra puanla tanıştı. Sarı- lacivertliler, son 2 puanını ise ve G.Saray'dan almayı başardı. G.Saray maçından önce , Alanya, , , G.Antep ve 'den puan alamayan Başkent ekibi, son puanını evinde siyah-beyazlılardan elde etmişti.

G.Saray karşısında 10 kişi müthiş birj geri dönüşe imza atan A.Gücü, 6 maç sonra puanla tanıştı. Sarı- lacivertliler, son 2 puanını ise ve G.Saray'dan almayı başardı. G.Saray maçından önce , Alanya, , , G.Antep ve 'den puan alamayan Başkent ekibi, son puanını evinde siyah-beyazlılardan elde etmişti.
  1. 16.12.2019
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