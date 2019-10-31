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31 Ekim 2019, Perşembe
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A.Gücü’nde günü

A.Gücü’nde seçim günü

Ankaragücü'nde ertelenen genel kurul, bugün saat 14.00'te yapılacak.

Ankaragücü'nde ertelenen genel kurul, bugün saat 14.00'te yapılacak. Mevcut Başkan 'in adaylığının netleşmediği öncesinde geçmiş dönemlerde yöneticilik yapan Fatih Mert, aday oldu.
  1. 31.10.2019
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