MKE Ankaragücü Sivasspor'u konuk edecek
19 Mayıs 2019, Pazar
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Sivasspor'u konuk edecek

MKE Ankaragücü Sivasspor'u konuk edecek

Başkent ekibi, 'de yarın ile karşılaşacak

, 'in 33. haftasında yarın sahasında u ağırlayacak.

Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem yönetecek.

Süper Lig'de 33. haftaya MKE Ankaragücü 37, Demir Grup Sivasspor ise 38 puanla girdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Sivas'ta yapılan müsabakayı ev sahibi ekip 4-0 kazandı.

Başkent ekibindeki mali sıkıntı nedeniyle maç öncesinde iki futbolcu sözleşmelerini tek taraflı feshetti. Portekizli Tiago Pinto ile Fildişi Sahilli Brice Djedje, ücretlerinin ödenmediği gerekçesiyle takımdan ayrıldı.

MKE Ankaragücü, yarınki maçı kazanıp altındaki takımların bugün ve yarın alacağı sonuçlara bakmaksızın 6 yıl sonra mücadele ettiği Süper Lig'de kalmayı garantilemek istiyor.

Sarı-lacivertliler, sahadan puansız ayrılması durumunda ise kendisini ilgilendiren diğer maçlardaki sonuçlara göre son hafta deplasmanda yapılacak maçına odaklanacak.

Sezonun 33. haftasına, küme düşme hattındaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor 32 puanla 17'nci, 33 puanlı 16'ncı, tehlikeyi yakından hisseden Göztepe 34 puanla 15'inci, MKE Ankaragücü ise 37 puanla 14'üncü sırada girdi.

Ligde düşme hattını yakından ilgilendiren maçlarda bugün Bursaspor-Göztepe, yarın ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

  1. 19.05.2019
  2. Güncelleme: 19.05.2019 13:58
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