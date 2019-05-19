MKE Ankaragücü Sivasspor'u konuk edecek
Başkent ekibi, Spor Toto Süper Lig'de yarın Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak
MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak.
Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.
Süper Lig'de 33. haftaya MKE Ankaragücü 37, Demir Grup Sivasspor ise 38 puanla girdi.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Sivas'ta yapılan müsabakayı ev sahibi ekip 4-0 kazandı.
Başkent ekibindeki mali sıkıntı nedeniyle maç öncesinde iki futbolcu sözleşmelerini tek taraflı feshetti. Portekizli Tiago Pinto ile Fildişi Sahilli Brice Djedje, ücretlerinin ödenmediği gerekçesiyle takımdan ayrıldı.
MKE Ankaragücü, yarınki maçı kazanıp altındaki takımların bugün ve yarın alacağı sonuçlara bakmaksızın 6 yıl sonra mücadele ettiği Süper Lig'de kalmayı garantilemek istiyor.
Sarı-lacivertliler, sahadan puansız ayrılması durumunda ise kendisini ilgilendiren diğer maçlardaki sonuçlara göre son hafta deplasmanda yapılacak Göztepe maçına odaklanacak.
Sezonun 33. haftasına, küme düşme hattındaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor 32 puanla 17'nci, 33 puanlı Bursaspor 16'ncı, tehlikeyi yakından hisseden Göztepe 34 puanla 15'inci, MKE Ankaragücü ise 37 puanla 14'üncü sırada girdi.
Ligde düşme hattını yakından ilgilendiren maçlarda bugün Bursaspor-Göztepe, yarın ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.
- 19.05.2019
- Güncelleme: 19.05.2019 13:58
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Galatasaray 22. kez şampiyon! Galatasaray 2-1 Başakşehir (MAÇ SONUCU MAÇ ÖZETİ)
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Yorum
BU GS CAMİASINA VE SİZE BU GÜNÜN SİZİN GÜNÜNÜZ OLSUN İSTİYORSANIZ, HER ŞEY SİZİN ELİNİZDE GS LILAR. BURADAN ŞAMPİYON ÇIKMAK VAR AMA TERSİNİ BİR DÜŞÜNÜN. AYIP OLMAZ
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Altınordu'nun acı kaderi
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Yorum
Vatandaş Asansör takım olmaktansa çıkmamak, zamanını beklemek iyidir. 4/5 mantığı budur.
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Fenerbahçe'de BB Erzurum maçı öncesi 2 isim kadroda yok!
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Yorum
kartal Ferdi kadıogluna çok güveniyorum,ama hoca görebilecek mi.Ersun hocanın bu takımı ilk dörde sokmasını sanmıyorum.
MKE Ankaragücü Sivasspor'u konuk edecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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