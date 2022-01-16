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Altay 108 yaşında

İzmir'in köklü kulübü Altay, kuruluşunun 108. yılını Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutladı. Başkan Özgür Ekmekçioğlu, "Altay'ımız sadece bir ağacın gövdesi değil, bu toprağa köklerini salmış asırlık bir çınardır. Süper Lig'de bir mücadele veriyoruz. Bu sene ihtiyacımız olan en büyük şey birlik ve beraberliğimiz olacaktır. Hepimize nice yıllar diliyorum" diye konuştu

Altay Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2022 Pazar 12:32
Altay 108 yaşında

İzmir'in köklü kulüplerinden Altay, kuruluşunun 108'inci yıl dönümünü Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutladı.

Siyah-beyazlılar, Atatürk Anıtı'na çelenk koyduktan sonra ebediyete intikal eden Altaylılar için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunup, bando eşliğinde İstiklal Marşı okudu. Törene, Başkan Özgür Ekmekçioğlu, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Sabri Sevenoğlu, efsane futbolculardan Ayfer Elmastaşoğlu, Altyapı Teknik Sorumlusu Zafer Bilgetay, Altay Sosyal Dayanışma Derneği Başkanı Sidal Çandarlı, yönetim kurulu üyeleri, altyapı antrenör ve oyuncuları katıldı.

Süper Lig'de sıkıntılı bir süreçten geçen İzmir ekibinde Başkan Ekmekçioğlu, bu dönemde en büyük ihtiyaçlarının birlik ve beraberlik olduğunu vurguladı. Altay'ın 108 yıldır şanla, şerefle bu ülkeye hizmet ederek, gençleri yetiştirerek bugüne kadar geldiğini dile getiren Özgür Ekmekçioğlu, "Altay'ımız sadece bir ağacın gövdesi değil, bu toprağa köklerini salmış asırlık bir çınardır. Süper Lig'de bir mücadele veriyoruz. Bu sene ihtiyacımız olan en büyük şey birlik ve beraberliğimiz olacaktır. Hepimize nice yıllar diliyorum" diye konuştu. Tören siyah-beyazlıların Altay Marşı ile son buldu.

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