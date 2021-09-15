İzmir'de derbi öncesi büyük buluşma

İzmir'in 18 yıl sonra Süper Lig'de bir derbiye çıkacağını hatırlatan Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, "Beş yıl önce lige çıktığımızda sadece Göztepe'nin İzmir'i temsil etmesinin yetersiz olduğunu söylemiştim. Şimdi iki takım oldu, bu İzmir için çok iyi. İki İzmir takımı çok büyük başarı diye bakmamak lazım. Daha iyisinin olması gerektiğine inanıyorum" diye konuştu.

SEPİL: İZMİR'İN REKABETE İHTİYACI VAR

"18 yıl sonra güzel bir cuma gecesi, güzel bir maç olacak" diyen Mehmet Sepil, "Buna İzmir'in ihtiyacı var. Rekabet her zaman bir şehri güçlendirir ve tanıtır. Derbilerin en büyük faydası budur. Türkiye'nin ilgisi de önemli. Maç neticede herhangi bir maç değil, hem Göztepeliler hem Altaylılar başarılı olmak çok isteyecekler. Neticede 38 maçtan biri. Sonucu ne olursa olsun yine buradaki rekabet devam edecek. Tabi kendi takımımın başarılı olmasını çok istiyorum. Altay'a da başarılar diliyorum" dedi.

Göztepe'nin 19 branşta faaliyet gösterdiğini aktaran Sepil, "Amatör branşları desteklemek boynumuzun borcu" yorumu yaptı.

EKMEKÇİOĞLU: İZMİR KAZANACAK

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, cuma akşamı çok güzel bir maç oynanacağını belirterek, "İsterdim ki pandemi bitmiş ve maç tam seyirci kapasiteyle olsaydı. Bu sefer böyle oldu. İnşallah biz size pandemiyi aşmış bir şekilde konuk oluruz. Dostluğun baş gösterdiği, skorun önemsiz olduğu, İzmir'in kazanacağı bir maç olmasını diliyorum. Göztepe maçının heyecanını yaşıyoruz. İzmir'in kazanacağı bir maç olacağını biliyorum" şeklinde konuştu.

5 yıl önce Antalya'da oynanan 3'üncü Lig Play-Off finalini kazandıktan 15-20 gün sonra Göztepe'nin de Antalya'da Süper Lig'e yükseldiğini hatırlatan Ekmekçioğlu, "Rekabetin olması karşınızda başarılı bir kulübün olması sizi de motive ediyor. Sayın Sepil çok büyük hizmetler verdi şehrimize ve bize. Biz de başarılı olmayı hedefliyoruz, biz onlardan çok şey örnek alıyoruz. Sohbet ediyoruz, fikir danışıyoruz. Bize iyi bir dost, iyi bir ağabeylik gösteriyor. Sayın Talat Papatya da öyle. Bütün kulüp başkanlarımızla samimi bir ortam içerisindeyiz" diye konuştu.

"BİRBİRİMİZE DESTEK OLACAĞIZ"

"İzmir'de spor hiçbir zaman bitmeyecek" diyen Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, "Hep birbirimize destek olacağız. Karşıyaka transfer yasağını kaldırdı, olabildiğince destek vermeye çalıştık. Ufak da olsa çok büyük motivasyon yaratıyor. Hırçın ortam içerisinde gönüllü bir görev yapıyoruz. En ufak bir destek mutlu ediyor. Kapıyı çaldığımızda destek görebilmek de mutlu ediyor" ifadelerine yer verdi. Ekmekçioğlu, bu yıl kadın futbol takımlarının 1'inci Lig'de mücadele edeceğini sözlerine ekledi.

ERTEN: İZMİR FUTBOLU İVME KAZANDI

İZVAK Başkanı Ali Erten, İzmir futbolunun yükselen bir ivme içerisinde olduğunu söyleyerek, "Kulüplerimizin kurumsallaşması ve devletimizin yaptığı yatırımlar futbolun İzmir'de gelişmesi için birer sebep oluşturdu. Folkart'ın bütün kulüplerimize forma sponsoru olması bu dayanışmayı taçlandıran en önemli gelişmelerden biri oldu. 'Futbolda İzmir İklimi' kelimesini çok beğendik. Bu ortam dinamik bir süreçtir daha yapacak çok işimiz var" dedi.

SANCAK: İZMİR'E DESTEK VERMEK GÖREVİMİZ

İzmir'deki profesyonel spor kulüplerine forma sponsoru olarak destek veren Folkart'ın Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, "İzmir aldı bizi en tepelere çıkardı, güzel bir marka değerine ulaştık. Bizim de tabii ki bunun karşısında sessiz kalmamız bize yakışmaz. İzmir sporuna, kültürüne ve sanatına destek vermenin bir görev olduğunu düşünüyoruz. Sadece görevimizi yapıyoruz" mesajı verdi.

Derbiye de değinen Sancak, "Bu hafta yapılacak maçta iki kulübüme de başarılar diliyorum. Güzel keyifli heyecanlı bir maç olmasını diliyorum. 18 yıllık hasret sona erecek. İzmir'de bütün takımların Süper Lig'de olmasını isteriz. Umarım o günleri de göreceğiz. Bundan 5-6 sene önce Süper Lig'de kulübümüz yoktu. Altay'ımız ve Göztepe'miz Süper Lig'de İzmir'imizi çok güzel şekilde temsil ediyor. İki oğlum Altay'ın yönetim kurulunda. Keşke biri Göztepe yönetiminde olsaydı. Bir oğlum daha var 15 yaşında, o ileride Göztepe'de görev alabilir" diye konuştu.

BÜYÜKKARCI: İŞ İNSANLARI DESTEK VERMELİ

TFF 3'üncü Lig'de yer alan İzmir kulüplerinden Karşıyaka'da Başkan Turgay Büyükkarcı, transfer yasağını kaldırırken İzmir'de sadece 4 iş insanından destek gördüklerini belirterek, "Bu utanç verici bir durum. İlk desteğe koşanlardan bir tanesi FIFA dosyalarında olduğu gibi Folkart grubuydu. İnşallah diğer iş insanlarına örnek olur. Bu konuya el atmalarını rica ediyoruz. Bize bu konuda destek verin" şeklinde konuştu.

İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, İzmirspor Başkanı Nedim Topaloğlu, Menemenspor Onursal Başkanı Tahir Şahin, Altay Yüksek Divan Kurulu Başkanı Sabri Sevenoğlu, Altınordu Spor Kulübü Derneği Başkanı Sinan Bezircilioğlu, Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya ve TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş da toplantıda yerlerini aldı.