Denizli’den müjde var

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Mustafa Denizli, "Gelmesini beklediğimiz 2 futbolcumuz daha var. Muhammet Nadiri İran'dan takip ettiğim, önü son derece açık, İran Milli Takımı'nda da görev yapıyor ve alternatif mevkilerde de görev alabiliyor" ifadelerini kullandı.

BJÖRKANDER ŞOKU

Mustafa Denizli, İsveç'in Mjallby takımından transfer edilen 25 yaşındaki stoperleri Björkander'in sakatlandığını açıkladı. Denizli, Björkander'in idmanda zemin kaynaklı ayak bileğinden sakatlandığını ve sahayı koltuk değnekleriyle terk ettiğini belirtti.