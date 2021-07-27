Altay Martin Rodriguez'le anlaşmaya vardı

Süper Lig temsilcilerinden Altay, dış transferde Şilili sol kanat Martin Rodriguez'le her konuda anlaştı. Şili ekibi Colo Colo'da son olarak önceki gün oynanan lig maçında kadroda yer almayan Rodrigez'in kulübünden ayrıldığı öğrenildi. Siyahbeyazlıların, 26 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde yer alan, "200 bin Dolar bonservisle serbest kalır" maddesinden yararlandığı bildirildi. İzmir ekibiyle 2 yıllık anlaşmaya varan Rodriguez'in önümüzdeki günlerde Erzurum kampına katılacağı dile getirildi.

Colo Colo Teknik Direktörü Gustavo Quinteros, Şili basınına yaptığı açıklamada, "Martin'in ayrılışı korkunç, yeri doldurulamaz. Yazık, şaşırdım. Çok kötü yapılmış bir sözleşmeydi, çünkü tüm sezon boyunca istediğimiz birkaç takviyeden biriydi. Şimdi sistemi değiştirmemiz gerekecek. Ama bu iş çok zor olacak" diye konuştu.