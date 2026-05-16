Bayern Münih-Köln CANLI İZLE: Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya Bundesliga’nın 34. ve son haftasında şampiyon Bayern Münih, Köln’ü ağırlıyor. Topladığı 86 puanla ligi domine eden ve taraftarı önünde şampiyonluk kupasını kaldıracak olan Bayern Münih, sezonu görkemli bir galibiyetle tamamlamak istiyor. 32 puanla 14. sırada yer alan ve küme düşme hattıyla bağını kopararak ligde kalmayı garantileyen Köln ise bu tarihi günde güçlü rakibine karşı prestij mücadelesi verecek. Peki, Bayern Münih - Köln maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bayern Münih-Köln maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Allianz Arena, cumartesi günü Bundesliga'nın en coşkulu ve renkli 90 dakikalarından birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Ev sahibi Bayern Münih, bu sezon ligde sergilediği ezici üstünlükle topladığı 86 puanın ardından nihayet taraftarının önünde şampiyonluk kupasına kavuşacak. Teknik direktör Vincent Kompany yönetiminde adeta kusursuza yakın bir sezon geçiren Bavyera devi, maçtan ziyade kupa seremonisine odaklansa da sahadaki ciddiyetinden ödün vermeyecektir. Konuk ekip Köln cephesinde ise son haftaya girilirken kelimenin tam anlamıyla büyük bir rahatlama ve huzur hakim. Geçtiğimiz haftalarda alt sıralardaki rakiplerinin puan kayıpları ve kendilerinin topladığı 32 puan sayesinde küme düşme kâbusundan tamamen sıyrılan misafir takım, Bundesliga'da kalışını resmen ilan etti. Herhangi bir düşme ya da Avrupa iddiası kalmayan kırmızı-beyazlılar, bu zorlu deplasmana tamamen baskıdan uzak, keyifli bir futbol sergilemek için çıkacak. İşte Bayern Münih-Köln maçının detayları!

Bayern Münih-Köln MAÇI NE ZAMAN?

Bundesliga'nın 34. haftası kapsamındaki Bayern Münih-Köln maçı, 16 Mayıs Cumartesi günü oynanacak. Kritik mücadele Türkiye saati ile 16.30'da başlayacak.

Bayern Münih-Köln MAÇI HANGİ KANALDA?

Bayern Münih-Köln maçı S Sport Plus (konferans yayını) ve TiviBu Spor 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Bayern Münih-Köln MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Bayern Münih: Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Bischof; Kimmich, Goretzka; Karl, Musiala, Diaz; Kane

Köln: Zieler; Schmied, Martel, Simpson-Pusey; Sebulonsen, Thielmann, Krauss, Kaminski, Castro-Montes; Bulter, El Mala

