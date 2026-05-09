Stuttgart-Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya'da futbolseverlerin gözü kulağı Stuttgart'ta olacak. Ev sahibi Stuttgart, bu sezon sergilediği göze hoş gelen futbolla herkesin takdirini toplarken, ligin bitimine iki hafta kala en kritik sınavına çıkıyor. Geçtiğimiz hafta Hoffenheim deplasmanından 3-3'lük beraberlikle dönen Sebastian Hoeness'in öğrencileri, sahasında devleşen bir performansa sahip. Stuttgart için bu maç, sadece 3 puan değil, kulüp tarihinin en önemli Şampiyonlar Ligi başarılarından birine giden yolun kapısı anlamına geliyor. Bayer Leverkusen tarafında ise teknik direktör Kasper Hjulman'ın öğrencileri son haftalardaki yükselen form grafiğiyle dikkat çekiyor. Geçtiğimiz hafta RB Leipzig'i 4-1 gibi net bir skorla deviren konuk ekip, üst üste aldığı galibiyetlerle özgüven tazeledi. Kazananın Avrupa devleri arasına bir adım daha yaklaşacağı bu "6 puanlık" maçta hata payı yok. İşte Stuttgart-Bayer Leverkusen maçının detayları!

Stuttgart-Bayer Leverkusen MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bundesliga'nın 33. haftasındaki kritik Stuttgart-Bayer Leverkusen randevusu 9 Mayıs Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama vuruşu Türkiye saati ile 16.30'da yapılacak.

Stuttgart-Bayer Leverkusen MAÇI HANGİ KANALDA?

Stuttgart-Bayer Leverkusen maçı S Sport Plus ve TiviBu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Stuttgart-Bayer Leverkusen MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Stuttgart: Nubel; Assignon, Chabot, Hendriks, Mittelstadt; Chema, Stiller; Leweling, El Khannouss, Fuhrich; Undav

Bayer Leverkusen: Flekken; Quansah, Andrich, Tapsoba; Culbreath, Palacios, Garcia, Grimaldo; Maza, Tella; Schick