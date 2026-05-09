RB Leipzig-St. Pauli maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

RB Leipzig-St. Pauli maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ev sahibi Leipzig, geçtiğimiz hafta Bayer Leverkusen'e 4-1 kaybederek sarsılan özgüvenini yeniden kazanmak istiyor. Teknik direktör Werner'in öğrencileri, ligin en iyi savunma hatlarından birine sahip olmanın avantajıyla, ligin en az gol atan takımı olan St. Pauli karşısında hata yapmamaya kararlı. Konuk ekip St. Pauli cephesinde ise durum oldukça kritik. 8 maçlık galibiyet hasretiyle sarsılan ve geçtiğimiz hafta doğrudan rakibi Mainz'a kaybederek 17. sıraya gerileyen Hamburg temsilcisi, tam anlamıyla uçurumun kenarında. Alexander Blessin'in ekibi önemli eksiklerle çıktığı bu zorlu deplasmanda bir mucize arıyor. İşte RB Leipzig-St. Pauli maçının detayları!

RB Leipzig-St. Pauli MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bundesliga'nın 33. haftasındaki kritik RB Leipzig-St. Pauli randevusu 9 Mayıs Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama vuruşu Türkiye saati ile 16.30'da yapılacak.

RB Leipzig-St. Pauli MAÇI HANGİ KANALDA?

Hoffenheim-Werder Bremenmaçı S Sport Plus ve TiviBu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

RB Leipzig-St. Pauli MAÇI MUHTEMEL 11'LER

RB Leipzig: Vandevoordt; Baku, Orban, Lukeba, Raum; Ouedraogo, Seiwald, Baumgartner; Gruda, Romulo, Diomande

St. Pauli: Vasilj; Ando, Wahl, Nemeth; Pyrka, Irvine, Smith, Ritzka; Sinani, Fujita; Kaars