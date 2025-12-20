Hamburg-Eintracht Frankfurt izle | Saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Hamburg ile Eintracht Frankfurt, Bundesliga'nın 15. haftasında Volksparkstadion'da kozlarını paylaşıyor. Geçen hafta Hamburg deplasmanında aldığı ağır yenilginin ardından taraftarının gönlünü almak isteyen Merlin Polzin'in ekibi, puan tablosunda orta sıralara tırmanarak düşme hattından uzaklaşmayı hedefliyor. Eintracht ise son deplasman maçında Leipzig'e 6-0 yenilmesinin ardından dışarıdaki ilk mücadelesinde galibiyet hedefliyor. İşte Hamburg-Eintracht Frankfurt maçı yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler...

Hamburg-Eintracht Frankfurt MAÇI NE ZAMAN?

Hamburg-Eintracht Frankfurt maçı, 20 Aralık Cumartesi günü oynanacak.

Hamburg-Eintracht Frankfurt MAÇI SAAT KAÇTA?

Volksparkstadion'daki mücadele, TSİ 17.30'da, Tobias Stieler'in düdüğüyle start alacak.

Hamburg-Eintracht Frankfurt MAÇI HANGİ KANALDA?

Bundesliga'nın 15. haftasında oynanacak Hamburg-Eintracht Frankfurt maçı, S Sport Plus, Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Hamburg-Eintracht Frankfurt MUHTEMEL 11'LER

Hamburg: Fernandes; Capaldo, Vuskovic, Torunarigha; Gocholeishvili, Lokonga, Remberg, Muheim; Vieira, Balde; Konigsdorffer

Eintracht Frankfurt: Zetterer; Kristensen, Collins, Koch, Brown; Dahoud, Larsson; Doan, Gotze, Bahoya; Knauff