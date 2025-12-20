CANLI SKOR ANA SAYFA
Hamburg-Eintracht Frankfurt izle | Saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Bundesliga’da 15. hafta, hedefleri bambaşka olan iki ekibi karşı karşıya getiriyor. 15 puanla 14. sırada, tehlike hattının hemen üzerinde nefes almaya çalışan Hamburg, sahasında dev bir engeli aşmanın peşinde. Rakip ise 24 puanla 7. sıraya yerleşen ve Şampiyonlar Ligi potasını gözüne kestiren Eintracht Frankfurt. Hamburg için her puan altın değerindeyken, Frankfurt üst sıralardaki rakiplerinin birbiriyle oynadığı haftada hata yapmak istemiyor. Peki Hamburg-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Hamburg-Eintracht Frankfurt maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Hamburg ile Eintracht Frankfurt, Bundesliga'nın 15. haftasında Volksparkstadion'da kozlarını paylaşıyor. Geçen hafta Hamburg deplasmanında aldığı ağır yenilginin ardından taraftarının gönlünü almak isteyen Merlin Polzin'in ekibi, puan tablosunda orta sıralara tırmanarak düşme hattından uzaklaşmayı hedefliyor. Eintracht ise son deplasman maçında Leipzig'e 6-0 yenilmesinin ardından dışarıdaki ilk mücadelesinde galibiyet hedefliyor. İşte Hamburg-Eintracht Frankfurt maçı yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler...

Hamburg-Eintracht Frankfurt MAÇI NE ZAMAN?

Hamburg-Eintracht Frankfurt maçı, 20 Aralık Cumartesi günü oynanacak.

Hamburg-Eintracht Frankfurt MAÇI SAAT KAÇTA?

Volksparkstadion'daki mücadele, TSİ 17.30'da, Tobias Stieler'in düdüğüyle start alacak.

Hamburg-Eintracht Frankfurt MAÇI HANGİ KANALDA?

Bundesliga'nın 15. haftasında oynanacak Hamburg-Eintracht Frankfurt maçı, S Sport Plus, Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Hamburg-Eintracht Frankfurt MUHTEMEL 11'LER

Hamburg: Fernandes; Capaldo, Vuskovic, Torunarigha; Gocholeishvili, Lokonga, Remberg, Muheim; Vieira, Balde; Konigsdorffer

Eintracht Frankfurt: Zetterer; Kristensen, Collins, Koch, Brown; Dahoud, Larsson; Doan, Gotze, Bahoya; Knauff

Anasayfa
