Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund maçı saat kaçta, hangi kanalda?

29 Kasım 2025 Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund maçı canlı mı yayınlanacak? Bundesliga'da sezonun önemli karşılaşmalarından biri cumartesi akşamı Bay Arena'da gerçekleşecek. Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund'u konuk ederek hem moral kazanmak hem de liderlik yarışında Bayern Münih'e baskı yapmak istiyor. Birçok kişi, B. Leverkusen - B. Dortmund maçı saat kaçta ve hangi kanalda? sorularının cevabını merak ediyor. Her iki takım da Şampiyonlar Ligi'nde elde ettikleri galibiyetlerle formda görünüyor. Leverkusen ve Dortmund, Bundesliga'da üst sıraları zorlamak için sahaya çıkacak.

BAYER LEVERKUSEN-B.DORTMUND MAÇI NE ZAMAN?

Bayer Leverkusen-B.Dortmund maçı, 29 Kasım Cumartesi günü (bugün) oynanacak.

B. LEVERKUSEN - B.DORTMUND MAÇI SAAT KAÇTA?

Bayer Leverkusen-B.Dortmund maçı, saat 20:30'da başlayacak.

BUNDESLIGA BAYER LEVERKUSEN-B.DORTMUND MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Bayer Leverkusen ve B.Dortmund'un karşı karşıya geleceği Almanya Bundesliga maçı, Leverkusen'da, BayArena Stadyumu'nda oynanacak.

B. LEVERKUSEN - B. DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?

Bayer Leverkusen - B.Dortmund Almanya Bundesliga maçı, S Sport Plus kanalından canlı izlenebilecek.

MUHTEMEL 11'LER

Bayer Leverkusen'in muhtemel ilk 11'i: Flekken, Andrich, Bade, Tapsoba, Poku, Maza, García, Grimaldo, Hofmann, Tillman, Schick

Borussia Dortmund'un muhtemel ilk 11'i: Kobel, Anton, Can, Schlotterbeck, Ryerson, Gross, Nmecha, Svensson, Chukwuemeka, Brandt, Guirassy