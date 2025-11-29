CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Almanya Bundesliga Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek? Bayer Leverkusen, Şampiyonlar Ligi’ndeki başarılı performansının ardından Borussia Dortmund’u ağırlayacak. Her iki ekip de Bayern Münih’in liderliğine baskı yapmak ve zirve mücadelesini sürdürmek istiyor.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2025 Cumartesi 12:57 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2025 Cumartesi 13:01
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Bayer Leverkusen vs Borussia Dortmund maçını takip etmek için tıklayın!

29 Kasım 2025 Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund maçı canlı mı yayınlanacak? Bundesliga'da sezonun önemli karşılaşmalarından biri cumartesi akşamı Bay Arena'da gerçekleşecek. Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund'u konuk ederek hem moral kazanmak hem de liderlik yarışında Bayern Münih'e baskı yapmak istiyor. Birçok kişi, B. Leverkusen - B. Dortmund maçı saat kaçta ve hangi kanalda? sorularının cevabını merak ediyor. Her iki takım da Şampiyonlar Ligi'nde elde ettikleri galibiyetlerle formda görünüyor. Leverkusen ve Dortmund, Bundesliga'da üst sıraları zorlamak için sahaya çıkacak.

BAYER LEVERKUSEN-B.DORTMUND MAÇI NE ZAMAN?

Bayer Leverkusen-B.Dortmund maçı, 29 Kasım Cumartesi günü (bugün) oynanacak.

B. LEVERKUSEN - B.DORTMUND MAÇI SAAT KAÇTA?

Bayer Leverkusen-B.Dortmund maçı, saat 20:30'da başlayacak.

BUNDESLIGA BAYER LEVERKUSEN-B.DORTMUND MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Bayer Leverkusen ve B.Dortmund'un karşı karşıya geleceği Almanya Bundesliga maçı, Leverkusen'da, BayArena Stadyumu'nda oynanacak.

B. LEVERKUSEN - B. DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?

Bayer Leverkusen - B.Dortmund Almanya Bundesliga maçı, S Sport Plus kanalından canlı izlenebilecek. Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Bayer Leverkusen maç günü paylaşımı

Borussia Dortmund maç günü paylaşımı

CANLI MAÇ İZLEME LİNKİ - B. LEVERKUSEN - B. DORTMUND MAÇI CANLI İZLE

MUHTEMEL 11'LER

Bayer Leverkusen'in muhtemel ilk 11'i: Flekken, Andrich, Bade, Tapsoba, Poku, Maza, García, Grimaldo, Hofmann, Tillman, Schick

Borussia Dortmund'un muhtemel ilk 11'i: Kobel, Anton, Can, Schlotterbeck, Ryerson, Gross, Nmecha, Svensson, Chukwuemeka, Brandt, Guirassy

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray Robinho Jr. için büyük rekabette!
G.Saray'a sürpriz transfer önerisi!
DİĞER
Fenerbahçe'nin derbi kozu belli oldu! Tedesco kolları sıvadı...
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP yönetimine ve trollere hodri meydan: Yolsuzluğa bulaşan kim varsa hesap vermek zorunda
F.Bahçe'de derbi öncesi dev prim!
F.Bahçe'den dev transfer operasyonu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray hükmen galip ilan edildi! G.Saray hükmen galip ilan edildi! 13:21
G.Saray'a sürpriz transfer önerisi! G.Saray'a sürpriz transfer önerisi! 13:04
Bayer Leverkusen vs Borussia Dortmund maçı bilgileri! Bayer Leverkusen vs Borussia Dortmund maçı bilgileri! 12:57
Werder Bremen - Köln maçı bilgileri! Werder Bremen - Köln maçı bilgileri! 12:33
Tottenham-Fulham maçı yayın bilgileri! Tottenham-Fulham maçı yayın bilgileri! 12:14
Trabzonspor maçının VAR hakemi açıklandı! Trabzonspor maçının VAR hakemi açıklandı! 12:03
Daha Eski
Everton-Newcastle United maçı ne zaman? Everton-Newcastle United maçı ne zaman? 12:01
Bayern Münih-St. Pauli maçı bilgileri! Bayern Münih-St. Pauli maçı bilgileri! 11:59
Sunderland-Bournemouth maçına geri sayım! Sunderland-Bournemouth maçına geri sayım! 11:48
Brentford-Burnley maçı muhtemel 11'ler! Brentford-Burnley maçı muhtemel 11'ler! 11:31
Marsilya - Toulouse maçı izleme bilgileri! Marsilya - Toulouse maçı izleme bilgileri! 11:30
G.Saray Robinho Jr. için büyük rekabette! G.Saray Robinho Jr. için büyük rekabette! 11:25