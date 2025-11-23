St. Pauli - Union Berlin maçı tüm detayları | Canlı yayın bilgileri!

St. Pauli - Union Berlin maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Bundesliga'da milli aranın ardından 11. hafta maçları devam ediyor. St Pauli, Millerntor Stadyumu'nda Union Berlin'i konuk edecek. Bu sezon hedeflediği performansı gösteremeyen St. Pauli, Union Berlin karşısında sürpriz arayacak. Konuk ekip ise sezon başından bu yana elde ettiği 3 galibiyet ve 3 beraberlikle 12 puanı hanesine yazdırarak orta sıralara yerleşti. Steffen Baumgart'ın ekibi, milli ara öncesinde üst üste aldığı bir mağlubiyet ve 2 beraberliğin ardından yeni döneme galibiyetle başlamayı planlıyor. Peki St. Pauli - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ST. PAULI - UNION BERLIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

St. Pauli - Union Berlin maçı 23 Kasım Pazar günü oynanacak. Karşılaşma, Türkiye saati ile 19.30'da başlayacak.

ST. PAULI - UNION BERLIN MAÇI HANGİ KANALDA?

Millerntor Stadyumu'nda oynanacak St. Pauli - Union Berlin karşılaşmada, S Sport Plus ve TiviBu Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.