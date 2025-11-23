CANLI SKOR ANA SAYFA
St. Pauli - Union Berlin maçı tüm detayları | Canlı yayın bilgileri!



St. Pauli ile Union Berlin, Bundesliga'nın 11. haftasında kozlarını paylaşacak. Küme düşme hattında yer alan ev sahibi ekip, 7 puan ve -11 averajla çakıldığı son sıralardan yükselmenin yollarını arıyor. Bu sezona beraberlikle başlayan ve ardından 2 galibiyet alarak taraftarını umutlandıran St. Pauli, ardından 7 maçlık mağlubiyet serisine imza attı. Evinde 3 maçtır kazanamayan Alexander Blessin'in öğrencileri, rakibi karşısında sürpriz arayacak. Union Berlin ise orta sıralardaki yerinden yukarı zıplamayı hedefliyor. Peki St. Pauli - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2025 Pazar 09:43


St. Pauli - Union Berlin maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Bundesliga'da milli aranın ardından 11. hafta maçları devam ediyor. St Pauli, Millerntor Stadyumu'nda Union Berlin'i konuk edecek. Bu sezon hedeflediği performansı gösteremeyen St. Pauli, Union Berlin karşısında sürpriz arayacak. Konuk ekip ise sezon başından bu yana elde ettiği 3 galibiyet ve 3 beraberlikle 12 puanı hanesine yazdırarak orta sıralara yerleşti. Steffen Baumgart'ın ekibi, milli ara öncesinde üst üste aldığı bir mağlubiyet ve 2 beraberliğin ardından yeni döneme galibiyetle başlamayı planlıyor. Peki St. Pauli - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ST. PAULI - UNION BERLIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

St. Pauli - Union Berlin maçı 23 Kasım Pazar günü oynanacak. Karşılaşma, Türkiye saati ile 19.30'da başlayacak.

ST. PAULI - UNION BERLIN MAÇI HANGİ KANALDA?

Millerntor Stadyumu'nda oynanacak St. Pauli - Union Berlin karşılaşmada, S Sport Plus ve TiviBu Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

