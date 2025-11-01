CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Almanya Bundesliga St. Pauli - Mönchengladbach maçı CANLI izle! St. Pauli - Mönchengladbach maçı saat kaçta, hangi kanalda? (Almanya Bundesliga)

St. Pauli - Mönchengladbach maçı CANLI izle! St. Pauli - Mönchengladbach maçı saat kaçta, hangi kanalda? (Almanya Bundesliga)

Almanya Bundesliga’da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren mücadelede St. Pauli, sahasında Borussia Mönchengladbach’ı konuk ediyor. Ligde 14. sırada yer alan St. Pauli, son haftalarda aldığı mağlubiyetlerle düşüşe geçmiş durumda. Konuk ekip Mönchengladbach ise 18. sırada yer alıyor ve 13 maçtır galibiyet yüzü göremiyor. Peki, t. Pauli – Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar!

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2025 Cumartesi 09:19
St. Pauli - Mönchengladbach maçı CANLI izle! St. Pauli - Mönchengladbach maçı saat kaçta, hangi kanalda? (Almanya Bundesliga)

St. Pauli - Mönchengladbach maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenebilecek? Bundesliga'da kritik bir alt sıra mücadelesi futbolseverleri bekliyor. 14. sıradaki St. Pauli, sahasında ligin son sırasında yer alan Borussia Mönchengladbach'ı ağırlayacak. Her iki takım da son haftalarda formsuz bir dönemden geçiyor. Mönchengladbach'ın 13 maçlık galibiyet hasreti, takımın moralini ciddi şekilde etkilerken, St. Pauli'nin üst üste aldığı 3 yenilgi taraftarlarını endişelendirmiş durumda. Birçok kişi, St. Pauli -Mönchengladbach maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenebilecek? sorularının cevabını merak ediyor. Peki, St. Pauli - Mönchengladbach maçı saat kaçta, hangi kanalda? St. Pauli - Mönchengladbach maçı nasıl izlenir? Detaylar haberimizde...

St. Pauli Mönchengladbach maçını takip etmek için tıklayınız.

ST. PAULI - MONCHENGLADBACH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Almanya Bundesliga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren karşılaşmada St. Pauli, sahasında Borussia Mönchengladbach'ı konuk edecek. Futbolseverlerin merakla beklediği St. Pauli – Mönchengladbach maçı, 1 Kasım 2025 Cumartesi günü oynanacak. St. Pauli – Mönchengladbach maçı saati ise 17:30 (TSİ) olarak belirlendi.

ST. PAULI - MONCHENGLADBACH MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, Almanya Bundesliga yayın haklarını elinde bulunduran S SPORT PLUS ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

S SPORT PLUS NASIL İZLENİR?

Futbol, basketbol, tenis ve motor sporlarının yayınlandığı S SPORT PLUS, Türkiye'de en çok tercih edilen dijital spor platformlarından biridir. S SPORT PLUS, Bundesliga, Premier League, NBA, Formula 1, LaLiga ve Ligue 1 gibi dünyanın önde gelen lig ve organizasyonlarını canlı olarak izleme imkânı sunar. St Pauli-Borussia Monchengladbach maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

MUHTEMEL 11'LER

St Pauli'nin muhtemel ilk 11'i: Vasilj, Wahl, Smith, Mets, Saliakas, Sands, Fujita, Oppie, Sinani, Kaars, Pereira Lage

Borussia Monchengladbach'ın muhtemel ilk 11'i: Nicolas, Sander, Elvedi, Diks, Honorat, Reitz, Engelhardt, Netz, Machino, Stoger, Tabakovic

ST. PAULI - MONCHENGLADBACH MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

