St. Pauli - Mönchengladbach maçı CANLI izle! St. Pauli - Mönchengladbach maçı saat kaçta, hangi kanalda? (Almanya Bundesliga)

St. Pauli - Mönchengladbach maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenebilecek? Bundesliga'da kritik bir alt sıra mücadelesi futbolseverleri bekliyor. 14. sıradaki St. Pauli, sahasında ligin son sırasında yer alan Borussia Mönchengladbach'ı ağırlayacak. Her iki takım da son haftalarda formsuz bir dönemden geçiyor. Mönchengladbach'ın 13 maçlık galibiyet hasreti, takımın moralini ciddi şekilde etkilerken, St. Pauli'nin üst üste aldığı 3 yenilgi taraftarlarını endişelendirmiş durumda. Birçok kişi, St. Pauli -Mönchengladbach maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenebilecek? sorularının cevabını merak ediyor. Peki, St. Pauli - Mönchengladbach maçı saat kaçta, hangi kanalda? St. Pauli - Mönchengladbach maçı nasıl izlenir? Detaylar haberimizde...

ST. PAULI - MONCHENGLADBACH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Almanya Bundesliga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren karşılaşmada St. Pauli, sahasında Borussia Mönchengladbach'ı konuk edecek. Futbolseverlerin merakla beklediği St. Pauli – Mönchengladbach maçı, 1 Kasım 2025 Cumartesi günü oynanacak. St. Pauli – Mönchengladbach maçı saati ise 17:30 (TSİ) olarak belirlendi.

ST. PAULI - MONCHENGLADBACH MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, Almanya Bundesliga yayın haklarını elinde bulunduran S SPORT PLUS ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

S SPORT PLUS NASIL İZLENİR?

Karşılaşma, Almanya Bundesliga yayın haklarını elinde bulunduran S SPORT PLUS ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. St Pauli-Borussia Monchengladbach maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

MUHTEMEL 11'LER

St Pauli'nin muhtemel ilk 11'i: Vasilj, Wahl, Smith, Mets, Saliakas, Sands, Fujita, Oppie, Sinani, Kaars, Pereira Lage

Borussia Monchengladbach'ın muhtemel ilk 11'i: Nicolas, Sander, Elvedi, Diks, Honorat, Reitz, Engelhardt, Netz, Machino, Stoger, Tabakovic

