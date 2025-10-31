CANLI SKOR ANA SAYFA
Augsburg - Borussia Dortmund maçı CANLI YAYIN İZLE | Augsburg - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Augsburg, Bundesliga'nın 9. haftasında Borussia Dortmund'u konuk edecek. Sezon başından bu yana tek galibiyetini Wolfsburg'a karşı alabilen ev sahibi takım, 7 puan ve -8 averajla 15. sırada bulunuyor. Borussia Dortmund ise sezona yaptığı başarılı başlangıçla yalnızca 1 kez mağlup oldu. 17 puanla 4. sırada bulunan konuk ekip zirveye tırmanmak için puan kaybetmek istemiyor. Peki Augsburg - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2025 Cuma 10:32
Augsburg - Borussia Dortmund maçı CANLI YAYIN İZLE | Augsburg - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Augsburg - Borussia Dortmund maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Augsburg, Bundesliga'nın 9. hafta açılış karşılaşmasında WWK Arena'da Borussia Dortmund'u konuk edecek. Bu sezon aldığı tek galibiyetin ardından Leipzig'e evinde 6-0 yenilen ve ikinci lig ekibi VfL Bochum'a 1-0 mağlup olarak DFB Pokal'dan elenen ev sahibi takım, kötü gidişata son vermek istiyor. Borussia Dortmund ise bu sezon sadece Bayern Münih karşısında aldığı mağlubiyetle ligde 17 puana ulaştı ve 4. sıraya yerleşti. Peki Augsburg - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

AUGSBURG - BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Augsburg - Borussia Dortmund maçı 31 Ekim Cuma günü saat 22.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

AUGSBURG - BORUSSIA DORTMUND MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Augsburg: Dahmen; Banks, Matsima, Jakic; Giannoulis, Fellhauer, Massengo, Kade; Saad, Rieder; Kömür

Borussia Dortmund: Kobel; Bensebaini, Schlotterbeck, Anton; Svensson, Nmecha, Gross, Ryerson; Chukwuemeka, Adeyemi; Guirassy

Anasayfa
