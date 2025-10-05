CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Almanya Bundesliga Hamburg-Mainz 05 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Almanya Bundesliga

Hamburg-Mainz 05 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Almanya Bundesliga

Bundesliga'da 2025-2026 sezonu büyük heyecanla devam ediyor. 6. hafta maçında Hamburg ile Mainz 05 kozlarını paylaşacak. Ligde başarı hedefleyen iki takım da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Hamburg-Mainz 05 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2025 Pazar 14:02
Hamburg-Mainz 05 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Almanya Bundesliga

Hamburg-Mainz 05 maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Bundesliga'da 2025-2026 sezonu heyecanı sürüyor. Sezonun 6. hafta maçında Hamburg evinde Mainz 05'i ağırlayacak. Bundesliga'da daha ligin ilk haftalarında kızışan rekabet kulüpleri kamçılarken iki takım da karşılaşmadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Hamburg-Mainz 05 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Hamburg-Mainz 05 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Hamburg-Mainz 05 maçı 5 Ekim Pazar günü saat 18.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

