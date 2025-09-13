Bayern Münih-Hamburg maçı izle | Bayern Münih-Hamburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bayern Münih-Hamburg maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Almanya Bundesliga'nın 3. haftasında futbol heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Ligde istikrarlı bir başlangıç yapmak isteyen Bayern Münih ile Hamburg, haftanın kritik karşılaşmasında kozlarını paylaşacak. Sezona 3 puanlarla devam etmeyi amaçlayan iki ekip de hata yapmadan yoluna devam etmenin hesaplarını yapıyor. Özellikle, "Bayern Münih-Hamburg maçı canlı izle" aramaları futbol gündeminin öne çıkan konuları arasında yer alıyor. Peki, Bayern Münih-Hamburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BAYERN MUNIH-HAMBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Almanya Bundesliga'nın 3. haftasında oynanacak Bayern Münih-Hamburg maçı 13 Eylül Cumartesi günü saat 19.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ve Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BAYERN MUNIH-HAMBURG MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Bayern Münih: Neuer, Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic, Goretzka, Kimmich, Luis Diaz, Olise, Gnabry, Kane

Hamburg: Fernandes, Omari, Elfadli, Vuskovic, Mikelbrensic, Remberg, Capaldo, Muheim, Vieria, Dompe, Königsdörffer