Bayer Leverkusen - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da 2025-2026 sezonu heyecanı başladı. Sezonun 1. hafta maçında Bayer Leverkusen, evinde Hoffenheim'ı ağırlayacak. BayArena'da oynanacak karşılaşmada Daniel Siebert düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Bayer Leverkusen - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bayer Leverkusen - Hoffenheim MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bayer Leverkusen - Hoffenheim maçı 23 Ağustos Cumartesi günü saat 16.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Bayer Leverkusen - Hoffenheim MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Bayer Leverkusen: Flekken; Tapsoba, Quansah, Hincapie; Poku, Andrich, Garcia, Grimaldo; Tella, Maza; Schick

Hoffenheim: Baumann; Hranac, Machida, Bernardo; Coufal, Avdullahu, Burger, Toure; Kramaric, Asllani; Lemperle