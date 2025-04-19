Freiburg - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Freiburg - Hoffenheim maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Freiburg ile Hoffenheim kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Freiburg - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Freiburg - Hoffenheim MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Freiburg - Hoffenheim maçı 19 Nisan Cumartesi günü saat 16.30'da beIN Connect ekranlarından canlı yayınlanacak.

Freiburg - Hoffenheim MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Freiburg: Muller; Kubler, Ginter, Lienhart, Gunter; Eggestein, Osterhage; Doan, Holer, Grifo; Gregoritsch

Hoffenheim: Baumann; Gendrey, Chaves, Akpoguma, Prass; Stach, Bischof; Toure, Kramaric, Bulter; Tabakovic

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