Freiburg-Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Freiburg-Leipzig maçını canlı takip etmek için tıklayın

Bundesliga'nın 25. haftasında Freiburg ile Leipzig kozlarını paylaşacak. Freiburg-Leipzig karşılaşmasını takip etmek isteyen futbolseverler, arama motorlarında Freiburg-Leipzig maçıyla ilgili bilgileri araştırıyor. İşte Freiburg-Leipzig maçıyla ilgili tüm detaylar...

FREIBURG-LEIPZIG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bundesliga'nın 25. haftasında oynanacak Freiburg-Leipzig maçı, 8 Mart Cumartesi günü TSİ 20.30'da başlayacak. Mücadele beIN SPORTS MAX 1 ve Tivibu Spor 1'den canlı yayınlanacak.