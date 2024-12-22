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Haberler Almanya Bundesliga Bochum - Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Bochum - Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 16. haftada Bochum ile Heidenheim karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Bochum - Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2024 Pazar 13:30 Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2024 Pazar 13:50
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Bochum - Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Bochum - Heidenheim maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Bochum ile Heidenheim kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bochum - Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BOCHUM - HEİDENHEİM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Bochum - Heidenheim maçı 22 Aralık Pazar günü saat 17.30'da TiviBu Spor 1 ve beIN Connect ekranlarından canlı yayınlanacak.

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