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Heidenheim - Augsburg maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Heidenheim - Augsburg karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Heidenheim - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2024 Cumartesi 14:24 Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2024 Cumartesi 14:25
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Heidenheim - Augsburg maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Heidenheim - Augsburg maçını canlı takip etmek için tıklayın

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Heidenheim ile Augsburg karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Heidenheim - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HEIDENHEIM - AUGSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Heidenheim - Augsburg maçı 1 Eylül'de TSİ günü 16.30'da oynanacak. Karşılaşma TİVİBU SPOR 1 ve beIN SPORTS 5'de canlı yayınlanacak.

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