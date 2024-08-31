Heidenheim - Augsburg maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Heidenheim - Augsburg maçını canlı takip etmek için tıklayın

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Heidenheim ile Augsburg karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Heidenheim - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HEIDENHEIM - AUGSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Heidenheim - Augsburg maçı 1 Eylül'de TSİ günü 16.30'da oynanacak. Karşılaşma TİVİBU SPOR 1 ve beIN SPORTS 5'de canlı yayınlanacak.