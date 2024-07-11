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TRANSFER HABERİ: Joao Palhinha Bayern Münih'te!

Alman temsilcisi Bayern Münih, Fulham'dan 29 yaşındaki Portekizli futbolcu Joao Palhinha'yı 4 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2024 Perşembe 11:50
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TRANSFER HABERİ: Joao Palhinha Bayern Münih'te!

Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor. Bavyera temsilcisi, son olarak İngiliz ekibi Fulham'da forma giyen Portekizli futbolcu Joao Palhinha'yı renklerine bağladı. Konuya ilişkin kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki futbolcu ile 30 Haziran 2028'e kadar geçerli 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İmzaların atılmasının ardından Bayern Münih'in resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan Palhinha, "Bu hayatımın en mutlu günlerinden biri. Şu anda Avrupa'nın en iyi kulüplerinden birinde oynuyorum. Benim için gerçekleşen bir rüya ve bundan çok gurur duyuyorum. Allianz Arena'daki atmosferi ve taraftarları sabırsızlıkla bekliyorum. Bayern ile başarı elde etmek ve şampiyonluklar kazanmak istiyorum. Bunun için elimden gelenin en iyisini yapacağım" dedi.

Geçen sezon Fulham formasıyla tüm kulvarlarda 39 müsabakaya çıkan Palhinha, 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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