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Yenilmezler

Avrupa Ligi’nde 90+7’de attığı golle Roma’yla 2-2 berabere kalan B.Leverkusen, Benfica’nın 48 maçlık namağlup rekorunu kırdı.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2024 Cumartesi 06:50
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Yenilmezler

Avrupa Ligi'nde B.Leverkusen ve Atalanta, finale çıktı. Alman Leverkusen, İtalya'da 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında 66'da 2-0 yenik olduğu Roma önünde 83'te Mancini (K.K.) ve 90+7'de Stanisic'in golleriyle 2-2 berabere kaldı. Bu sezon tüm kulvarlarda 49 maçtır yenilmeyen Alonso'nun öğrencileri, Aralık 1963-Şubat 1965 tarihlerinde 48 maç kaybetmeyen Benfica'nın rekorunu kırdı.

FİNAL 22 MAYIS'TA

Diğer yarı finalde ise 1-1 berabere sona eren ilk maçın rövanşında İtalyan temsilcisi Atalanta, Fransa'nın Marsilya'yı ağırladı. Atalanta, 30'da Ademola Lookman, 52'de Matteo Ruggeri ve 90+5'te El Bilal Toure'nin golleriyle 3-0 kazanarak finale çıktı. Atalanta ile Bayer Leverkusen arasındaki UEFA Avrupa Ligi finali, 22 Mayıs Çarşamba günü İrlanda'nın başkenti Dublin'de oynanacak.

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