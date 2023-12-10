Stuttgart 1 - 1 Bayer Leverkusen (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Bundesliga'nın 14. haftasında Stuttgart ile Bayer Leverkusen kozlarını paylaştı.

MHP Arena'da oynanan karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Stuttgart'ın golünü 40. dakikada Chris Führich atarken, Leverkusen'ın golü ise 47. dakikada Florian Wirtz'den geldi.

Henüz ligde mağlup olmayan lider Bayer Leverkusen, bu sonuçla ligdeki 3. beraberliğini aldı ve puanını 36 yaptı.

Ev sahibi Stuttgart ise ligdeki ilk beraberliğini alarak 31 puana yükseldi.

Ligin 15. haftasında Stuttgart Bayern Münih'e konuk olacak. Leverkusen ise Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak.