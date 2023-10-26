Avrupa'nın dev kulüpleri Jamal Musiala için sıraya girdi!

Bungesliga ekibi Bayern Münih'de gösterdiği performansla adından sıkça bahsettiren 20 yaşındaki yıldız futbolcu Jamal Musiala'nın talipleri giderek artıyor.

Bild'de yer alan habere göre, İngiltere Premier Lig devlerinden Manchester City, Liverpool, ve İspanya devi Real Madrid, Alman oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçecek.

Bayern Münih'in, Jamal Musiala'nın mukavelesini uzatma kararı almasından sonra iyice iştahı kabaran dev kulüpler genç oyuncu için kıyasıya rekabete girecek.

Diğer yandan bavyera ekibinin de takımda tutmak için Musiala'yı ikna etme girişiminde bulunacağı ifade edildi.

Bayern Münih ile 2026 yılına kadar sözleşmesi devam eden Jamal Musiala'nın gelecekte nasıl bir kariyer planlaması yapacağı ise futbolseverler tarafından merak konusu oldu.

Alman ekibi Bayern Münih ile şu ana kadar 135 maçta görev alan 20 yaşındaki futbolcu 33 gol atarken 26 da asit yaptı.