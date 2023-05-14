Haberler Almanya Bundesliga Stuttgart - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Stuttgart - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 32. haftada Stuttgart ile Bayer Leverkusen karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Stuttgart - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2023 Pazar 10:00
Stuttgart - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Stuttgart - Bayer Leverkusen maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Stuttgart ile Bayer Leverkusen kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Stuttgart - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

STUTTGART - BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Stuttgart - Bayer Leverkusen maçı 13 Mayıs Cumartesi günü saat 16.30'da beIN Sports 4 ve TiviBu Spor 1'de canlı yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...

STUTTGART - BAYER LEVERKUSEN MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Stuttgart
Bredlow; Anton, Zagadou, Ito; Vagnoman, Endo, Haraguchi, Sosa; Silas, Tomas; Guirassy

Bayer Leverkusen
Hradecky; Fosu-Mensah, Tah, Tapsoba; Hudson-Odoi, Palacios, Demirbay, Bakker; Amiri, Adli; Armoun

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Güneş sonunda konuştu! ‘Bir Küçük Gün Işığı’nın çocuk yıldızı Azra Aksu’dan samimi açıklamalar!
Bir saat 'hadise'si! Hadise'nin saati Murda'dan mı yoksa Dubaili gizemli sevgilisinden mi düğüm çözülemiyor "Senin de takasın geliyor bro"
Juve'nin yıldızı Aslan oluyor! Di Maria derken...
Cimbom'un soluna yeni aday! Harekete geçildi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Leipzig - Werder Bremen maçı hangi kanalda?
7 gollü maçta kazanan Dortmund!
Seçim sonuçları canlı!
Oy kullanmak zorunlu mu, para cezası var mı 2023?
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kalacak mı gidecek mi? Kararı... Kalacak mı gidecek mi? Kararı... 10:12
Rennes - Troyes maçı hangi kanalda? Rennes - Troyes maçı hangi kanalda? 10:07
Brest - Auxerre maçı hangi kanalda? Brest - Auxerre maçı hangi kanalda? 10:02
Montpellier - Lorient maçı hangi kanalda? Montpellier - Lorient maçı hangi kanalda? 09:57
Olay Jesus sözleri! "Fenerbahçe'yi tanımıyor" Olay Jesus sözleri! "Fenerbahçe'yi tanımıyor" 09:51
Clermont - Lyon maçı hangi kanalda? Clermont - Lyon maçı hangi kanalda? 09:50
Daha Eski
Leipzig - Werder Bremen maçı hangi kanalda? Leipzig - Werder Bremen maçı hangi kanalda? 09:07
Stuttgart - Bayer Leverkusen maçı hangi kanalda? Stuttgart - Bayer Leverkusen maçı hangi kanalda? 08:52
Arsenal - Brighton maçı hangi kanalda? Arsenal - Brighton maçı hangi kanalda? 08:40
Everton - Manchester City maçı hangi kanalda? Everton - Manchester City maçı hangi kanalda? 08:35
Brentford - West Ham maçı hangi kanalda? Brentford - West Ham maçı hangi kanalda? 08:30
Espanyol - Barcelona maçı hangi kanalda? Espanyol - Barcelona maçı hangi kanalda? 08:12