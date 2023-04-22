Bochum - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Bochum - Wolfsburg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Bochum ile Wolfsburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bochum - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BOCHUM - WOLFSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bochum - Wolfsburg maçı 22 Nisan Cumartesi günü saat 16.30'da TiviBu Spor 4 ve beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...

BOCHUM - WOLFSBURG MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Bochum

Riemann; Osei-Tutu, Gamboa, Ordets, Soares; Osterhage, Masovic, Stoger; Asano, Hofmann, Zoller

Wolfsburg

Casteels; Baku, Lacroix, Bornauw, Van De Ven; Gerhardt, Svanberg, F Nmecha; Wimmer, Wind, Kaminski