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Köln - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 24. haftada Köln ile Bochum karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Köln - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2023 Cuma 09:30 Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2023 Cuma 09:30
Köln - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Köln - Bochum maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Köln ile Bochum kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Köln - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KOLN - BOCHUM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Köln - Bochum maçı 10 Mart Cuma günü saat 22.30'da TiviBu Spor 1 ve beIN SPORTS 5'te canlı yayınlanacak.

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KOLN - BOCHUM MAÇI MUHTEMEL 11'LER

KÖln

Schwabe; Schmitz, Hubers, Chabot, Hector; Martel, Skhiri; Maina, Ljubicic, Kainz; Tigges

Bochum

Riemann; Janko, Masovic, Schlotterbeck, Soares; Forster, Kunde, Stoger; Asano, Hofmann, Antwi-Adjei

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