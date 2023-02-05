Haberler Almanya Bundesliga Wolfsburg 2-4 Bayern Münih (MAÇ SONUCU-ÖZET) | 6 gollü maçta kazanan B. Münih!

Wolfsburg 2-4 Bayern Münih (MAÇ SONUCU-ÖZET) | 6 gollü maçta kazanan B. Münih!

Almanya Bundesliga'nın 19. haftasında Bayern Münih deplasmanda Wolfsburg'a konuk oldu. 6 gol çıkan mücadeleyi Bavyera temsilcisi 4-2 kazandı.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2023 Pazar 22:30
Wolfsburg 2-4 Bayern Münih (MAÇ SONUCU-ÖZET) | 6 gollü maçta kazanan B. Münih!

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, deplasmanda Wolfsburg'u 4-2 yendi.

Bundesliga'nın 19. hafta kapanış maçında Volkswagen Arena'da Wolfsburg'a konuk olan Bayern Münih, 9. ve 14. dakikada Kingsley Coman, 19. dakikada Thomas Müller ve 73. dakikada Jamal Musiala'nın golleriyle karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı.

Wolfsburg'un golleri 44. dakikada Jakub Kaminski ve 81. dakikada Mattias Svanberg'den geldi.

Karşılaşmanın 54. dakikasında Bayern Münihli futbolcu Joshua Kimmich ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Ligde 3 hafta sonra kazanan Bayern Münih, puanını 40'a çıkardı ve ikinci sıradaki Union Berlin'in 1 puan önünde liderliğini korudu.

Üst üste ikinci mağlubiyetini alan Wolfsburg ise 29 puanla 7. sırada yer aldı.

Günün diğer karşılaşmasında ise Werder Bremen, 59. dakikada Jens Stage ve 77. dakikada Marvin Ducksch'un golleriyle deplasmanda Stuttgart'ı 2-0 yendi.

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