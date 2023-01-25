Haberler Almanya Bundesliga Mainz 05 1-2 Borussia Dortmund (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Mainz 05 1-2 Borussia Dortmund (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Almanya Bundesliga'nın 17. haftasında Mainz 05 ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. Dortmund geriye düştüğü karşılaşmada Mainz 05'i 2-1 mağlup etti.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2023 Perşembe 00:11
Mainz 05 1-2 Borussia Dortmund (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Almanya Bundesliga'nın 17. haftasında Borussia Dortmund, deplasmanda Mainz ile karşı karşıya geldi. Dortmund maçı 2-1'lik skorla kazandı.

Karşılaşmada Mainz 2. dakikada Jae-Seong Lee ile öne geçti. Borussia Dortmund, bu gole 4. dakikada Julian Ryerson ile karşılık verdi.

Karşılaşma uzun süre 1-1'lik eşitlikle devam ederken, 90+3'te sahneye çıkan Giovanni Reyna, Dortmund'un sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmasını sağladı.

Borussia Dortmund'da milli futbolcumuz Salih Özcan, 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Dortmund, 31 puana yükseldi. Mainz 05 20 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Dortmund, Bayer Leverkusen ile deplasmanda karşılaşacak. Mainz, sahasında Bochum ile karşılaşacak.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya'dan bir bomba daha! Jayden Oosterwolde sonrası...
Mert Yazıcıoğlu’nun son hamlesi sosyal medyayı ikiye böldü: Aldattıysa da böyle paylaşımlar hoş değil! Gözler Afra Saraçoğlu'na çevrildi
Ferdi Kadıoğlu'na bir talip daha! Almanya'dan...
Dele Alli'yi kurtaracak gelişme!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Freiburg ile Frankfurt yenişemedi!
Union Berlin Bremen deplasmanında kazandı!
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (25 Ocak)
REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?
Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? (25 Ocak sayısal sonuçları)
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Barça yarı finalde! Barça yarı finalde! 00:56
Weghorst attı ManU finale göz kırptı! Weghorst attı ManU finale göz kırptı! 00:52
Freiburg ile Frankfurt yenişemedi! Freiburg ile Frankfurt yenişemedi! 00:42
Union Berlin Bremen deplasmanında kazandı! Union Berlin Bremen deplasmanında kazandı! 00:37
Dortmund 3 puanı 90'da aldı! Dortmund 3 puanı 90'da aldı! 00:11
Bahçeşehir deplasmanda mağlup! Bahçeşehir deplasmanda mağlup! 00:06
Daha Eski
Fenerbahçe zirvedeki yerini korudu Fenerbahçe zirvedeki yerini korudu 21:52
Ndayishimiye Nice'ye transfer oldu! Ndayishimiye Nice'ye transfer oldu! 21:13
Popescu'dan Ianis Hagi açıklaması! Popescu'dan Ianis Hagi açıklaması! 21:10
Hebar'ı deviren Halkbank çeyrek finalde! Hebar'ı deviren Halkbank çeyrek finalde! 20:31
Tottenham Danjuma'yı renklerine bağladı! Tottenham Danjuma'yı renklerine bağladı! 20:08
Orhun Ene Tofaş'ta! Orhun Ene Tofaş'ta! 19:31