Bochum - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Bochum - Werder Bremen maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da 5. hafta heyecanı yaşanmaya devam ediyor. Bochum ile Werder Bremen kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bochum - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BOCHUM - WERDER BREMEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bochum - Werder Bremeng maçı 3 Eylül Cumartesi günü saat 16.30'da beIN Sports Connect'te canlı yayınlanacak.

BOCHUM - WERDER BREMEN MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Bochum

Riemann; Gamboa, Masovic, Heintz, Stafylidis; Goralski, Losilla; Asano, Stoger, Holtmann; Zoller

Werder Bremen

Pavlenka; Pieper, Friedl, Veljkovic; Weiser, Stage, Grob, Schmid, Jung; Ducksch, Fullkrug