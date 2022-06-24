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Martin Hinteregger 29 yaşında futbola veda etti!

Geçtiğimiz sezon Eintracht Frankfurt formasıyla UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan Avusturyalı futbolcu Martin Hinteregger, kariyerini noktaladığını duyurdu.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2022 Cuma 12:19
Martin Hinteregger 29 yaşında futbola veda etti!

Eintracht Frankfurt forması giyen 29 yaşındaki Martin Hinteregger futbol kariyerini noktaladığını duyurdu. Avusturyalı oyuncus geçtiğimiz sezonda Frankfurt forması ile UEFA Avrupa Ligi'nde mutlu sona ulaşan kadroda yer alıyordu.

Alman ekibi Frankfurt'un yaptığı açıklamada, Avusturyalı savunma oyuncusunun kendi isteği doğrultusunda devam eden sözleşmesini sonlandırdığını duyurdu.

Futbolu bırakma kararı hakkında konuşan Martin Hinteregger, "UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmamız da bu kararımı hayata geçirmekte beni motive etti. Sportif açıdan performansım dalgalanmaya başlamıştı. Alınan zaferler de eskisi kadar beni mutlu etmiyordu. Aldığımız yenilgiler ise iki katı acı veriyordu. Bu nedenle emeklilik kararı aldım" ifadelerini kullandı.

Martin Hinteregger kulüp kariyeri tarihinde 434 karşılaşmada forma giyerken 28 gol kaydetti. Avusturyalı oyuncu milli takım kariyerinde 67 maçta 4 gol katkısı sağlamıştı.

MARTIN HINTEREGGER KIMDIR?

Martin Hinteregger, 7 Eylül 1992 tarihinde dünyaya geldi. Avusturyalı milli takım oyuncusu , defans pozisyonunda oynuyor Martin Hinteregger, 1.84 metre boyunda. Futbola 1999 yılında başlamıştı.

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