Haberler Almanya Bundesliga Bayern Münih - Arminia Bielefeld 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Bayern Münih - Arminia Bielefeld 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 13. hafta maçında Bayern Münih sahasında Arminia Bielefeld'i konuk etti. Mücadeleyi 1-0 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Bayern Münih'e galibiyeti getiren golü Leroy Sane kaydetti. Bu yıl Bundesliga'da 102 gole ulaşan Bayern Münih, tek takvim yılında en çok gol atan takım oldu.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2021 Pazar 00:11
Bayern Münih - Arminia Bielefeld 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Bayern Münih, Almanya Bundesliga'nın 13. haftasında Allianz Arena'da Arminia Bielefeld'i konuk etti.

İlk yarısı golsüz berabere tamamlanan karşılaşmayı Bayern Münih, 71. dakikada Leroy Sane'nin attığı golle 1-0 kazandı.

Bu yıl Bundesliga'da 102 gole ulaşan Bayern Münih, tek takvim yılında en çok gol atan takım oldu. Bu alanda önceki rekor 1977 yılında 101 gol atan Köln'e aitti.

Bayern Münih, Borussia Dortmund'un 1 puan önünde 31 puanla liderliği sürdürdü. Arminia Bielefeld 9 puanla 17. sırada kaldı.

DİĞER
Manchester City-Barcelona-Real Madrid arasında transfer pazarı! Sterling, Pedri ve Benzema transferleri...
Beşiktaş'a Mert Günok şoku! Sol diz çapraz bağı koptu, sezonu kapattı
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor