Borussia Dortmund Bayern Münih maç sonucu: 2-3 MAÇ ÖZETİ

Almanya'nın iki dev kulübü Borussia Dortmund ve Bayern Münih, Signal Iduna Park'ta karşı karşıya geldi. Bol gollü geçen müsabadakan Bayern Münih, 3-2'lik galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Bayern Münih'in golleri 45. dakikada David Alaba, 48. dakikada Robert Lewandowski ve 80. dakikada Leroy Sane'den geldi. Borussia Dortmund ise 45. dakikada Marco Reus ve 83. dakikada Erling Haaland ile Bayern ağlarını sarstı.

Bu sonuçla Bayern Münih, puanını 18'e çıkarttı ve ligdeki liderliğini sürdürdü. Borussie Dortmund ise 15 puanla 3. sırada kendine yer buldu.

Borussia Dortmund gelecek hafta Hertha Berlin'e konuk olacak. Bayern Münih ise Werder Bremen'i evinde konuk edecek.