Haberler Almanya Bundesliga Borussia Dortmund Bayern Münih maç sonucu: 2-3 MAÇ ÖZETİ

maç sonucu: 2-3

Almanya Bundesliga'nın 7. haftasında ve , Signal Iduna Park'ta kozlarını paylaştı. Bayern Münih, Der Klassiker'den zaferle ayrılan taraf oldu ve Borussia Dortmund'u 3-2 mağlup etmeyi başardı. İşte ...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2020 Cumartesi 23:05
Borussia Dortmund Bayern Münih maç sonucu: 2-3 MAÇ ÖZETİ

Almanya'nın iki dev kulübü ve , Signal Iduna Park'ta karşı karşıya geldi. Bol gollü geçen müsabadakan Bayern Münih, 3-2'lik galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Bayern Münih'in golleri 45. dakikada David Alaba, 48. dakikada Robert Lewandowski ve 80. dakikada Leroy Sane'den geldi. Borussia Dortmund ise 45. dakikada Marco Reus ve 83. dakikada Erling Haaland ile Bayern ağlarını sarstı.

Bu sonuçla Bayern Münih, puanını 18'e çıkarttı ve ligdeki liderliğini sürdürdü. Borussie Dortmund ise 15 puanla 3. sırada kendine yer buldu.

Borussia Dortmund gelecek hafta Hertha Berlin'e konuk olacak. Bayern Münih ise Werder Bremen'i evinde konuk edecek.

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