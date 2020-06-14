Leipzig Teknik Direktörü Julian Nagelsmann ayrılığı açıkladı! Timo Werner...

Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig'in yıldız futbolcusu Timo Werner'in 60 milyon Euro karşılığında Chelsea'ya transfer olacağı ifade edilmişti.

Konuyla ilgili Sport1'e açıklamalarda bulunan Leipzig Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Üst düzey bir oyuncumuzun takımdan ayrılacağının farkındayım ve biz de transfer çalışmalarımızı buna göre yürütüyoruz" sözleriyle ayrılığı açıkladı.

Bu sezon Leipzig formasıyla 31 karşılaşmada 25 gol kaydeden Timo Werner, gol krallığı yarışında 30 gollü Robert Lewandowski'nin ardından ikinci sırada yer alıyor.