Leipzig Teknik Direktörü Julian Nagelsmann ayrılığı açıkladı! Timo Werner...
Leipzig Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Chelsea'ye transfer olması beklenen Timo Werner ile ilgili açıklamalarda bulunurken, "Ayrılığın farkındayım" ifadelerini kullandı.
Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig'in yıldız futbolcusu Timo Werner'in 60 milyon Euro karşılığında Chelsea'ya transfer olacağı ifade edilmişti.
Konuyla ilgili Sport1'e açıklamalarda bulunan Leipzig Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Üst düzey bir oyuncumuzun takımdan ayrılacağının farkındayım ve biz de transfer çalışmalarımızı buna göre yürütüyoruz" sözleriyle ayrılığı açıkladı.
Bu sezon Leipzig formasıyla 31 karşılaşmada 25 gol kaydeden Timo Werner, gol krallığı yarışında 30 gollü Robert Lewandowski'nin ardından ikinci sırada yer alıyor.
- 14.06.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Leipzig Teknik Direktörü Julian Nagelsmann ayrılığı açıkladı! Timo Werner... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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