Leipzig Teknik Direktörü Julian Nagelsmann ayrılığı açıkladı! Timo Werner... - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
14 Haziran 2020, Pazar
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Haberler Almanya Bundesliga Hocası ayrılığı açıkladı! Timo Werner...

ayrılığı açıkladı! ...

Leipzig Teknik Direktörü Julian Nagelsmann ayrılığı açıkladı! Timo Werner...

, 'ye olması beklenen ile ilgili açıklamalarda bulunurken, "Ayrılığın farkındayım" ifadelerini kullandı.

ekiplerinden Leipzig'in yıldız futbolcusu 'in 60 milyon Euro karşılığında 'ya olacağı ifade edilmişti.

Konuyla ilgili Sport1'e açıklamalarda bulunan , Üst düzey bir oyuncumuzun takımdan ayrılacağının farkındayım ve biz de transfer çalışmalarımızı buna göre yürütüyoruz" sözleriyle ayrılığı açıkladı.

Bu sezon Leipzig formasıyla 31 karşılaşmada 25 gol kaydeden Timo Werner, gol krallığı yarışında 30 gollü 'nin ardından ikinci sırada yer alıyor.

  1. 14.06.2020
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