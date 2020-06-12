Hoffenheim-RB Leipzig maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı izlenecek?
Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Avrupa için mücadele eden iki takım karşı karşıya geliyor. Hoffenheim sahasında RB Leipzig'i konuk edecek. Maç öncesi futbolseverler tüm detayları araştırıyor. Peki, Hoffenheim-RB Leipzig maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı izlenecek?
Bundesliga'da 31. hafta Hoffenheim - RB Leipzig maçıyla açılıyor. Avrupa Ligi'ne katılma mücadelesi veren Hoffenheim, 43 puanla 7. sırada bulunuyor. Şampiyonluk yarışında liderin 11 puan gerisine düşen RB Leipzig ise 59 puanda. Salgın sonrası lige istediği gibi bir giriş yapamayan RB Leipzig, oynadığı 5 maçın 3'ünden beraberlikle ayrıldı. Son olarak ligin dibindeki Paderborn ile berabere kaldı. Hoffenheim ise son 4 maçın 2'sinden beraberlikle ayrılırken 2'sini de kazanmayı başardı.
HOFFENHEIM-RB LEIPZİG MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Hoffenheim-Leipzig maçı bu akşam 21:30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport 2 kanalından canlı yayınlanacak.
Hoffenheim: Baumann, Hübner, Florian, Nordtveit. Posch, Bicakcic, Kaderabek: Rudy, Grillitsch, Skov, Dabour
Leipzig: Gulacsi, Mukiele, Klostermann. Halstenberg, Angelino; Kampl, Laimer, Olmo, Nkunku, Schick, Werner
- 12.06.2020
- Hoffenheim-RB Leipzig maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı izlenecek?
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Hoffenheim-RB Leipzig maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı izlenecek? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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