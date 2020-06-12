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12 Haziran 2020, Cuma
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Haberler Almanya Bundesliga Hoffenheim-RB Leipzig maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

-RB maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı izlenecek?

Hoffenheim-RB Leipzig maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı izlenecek?

'da heyecan devam ediyor. Avrupa için mücadele eden iki takım karşı karşıya geliyor. sahasında RB 'i konuk edecek. Maç öncesi futbolseverler tüm detayları araştırıyor. Peki, Hoffenheim-RB Leipzig maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı izlenecek?

'da 31. hafta - RB maçıyla açılıyor. Avrupa Ligi'ne katılma mücadelesi veren Hoffenheim, 43 puanla 7. sırada bulunuyor. Şampiyonluk yarışında liderin 11 puan gerisine düşen RB Leipzig ise 59 puanda. Salgın sonrası lige istediği gibi bir giriş yapamayan RB Leipzig, oynadığı 5 maçın 3'ünden beraberlikle ayrıldı. Son olarak ligin dibindeki Paderborn ile berabere kaldı. Hoffenheim ise son 4 maçın 2'sinden beraberlikle ayrılırken 2'sini de kazanmayı başardı.

HOFFENHEIM-RB LEIPZİG MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Hoffenheim-Leipzig maçı bu akşam 21:30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport 2 kanalından canlı yayınlanacak.

Hoffenheim: Baumann, Hübner, Florian, Nordtveit. Posch, Bicakcic, Kaderabek: Rudy, Grillitsch, Skov, Dabour

Leipzig: Gulacsi, Mukiele, Klostermann. Halstenberg, Angelino; Kampl, Laimer, Olmo, Nkunku, Schick, Werner

  1. 12.06.2020
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