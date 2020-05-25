B. Dortmund - Bayern Münih | CANLI

Almanya Bundesliga'da 28. hafta heyecanı dev bir maçla start aldı. Ligde 61 puanla liderlik koltuğunda oturan Bayern Münih, en yakın takipçisi 57 puanlı Borussia Dortmund'a konuk oluyor. Sıgnal Iduna Park Stadı'nda seyircisiz olarak oynanan mücadeleyi hakem Tobias Stieler yönetiyor.

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B. DORTMUND - BAYERN MÜNİH: 0-1 (43' Kimmich)

B.DORTMUND- BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

Borussia Dortmund ile Bayern Münih arasındaki dev mücadele TSİ 19:30'da başladı. Karşılaşma S Sport 2'den naklen ekranlara geliyor.

11'LER:

Borussia Dortmund: Bürki, Piszczek, Hummels, Akanji, Hakimi, Delaney, Dahoud, Guerreiro, Hazard, Brandt, Haaland.

Bayern Münih: Neuer, Pavard, Boateng, Alaba, Davies, Kimmich, Goretzka, Coman, Müller, Gnabry, Lewandowski

EN İYİ DEPLASMAN KARNESİ BAYERN MÜNİH'TE

Almanya'da deplasman karnesi en iyi olan takım Bayern Münih. Konuk ekip bu sezon deplasmanda oynadığı 13 maçta; 9 galibiyet, 2 beraberlik, 2 de mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda rakip filelere 37 gol gönderen Münih, bu alanda da ligin zirvesinde bulunuyor.