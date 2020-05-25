B. Dortmund - Bayern Münih | CANLI
Corona virüsü salgını sonrası geçtiğimiz hafta kaldığı yerden başlayan Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Ligde 61 puanla liderlik koltuğunda oturan Bayern Münih, 28. haftanın açılış maçındaki dev buluşmada en yakın takipçisi 57 puanlı Borussia Dortmund'a konuk oluyor. Şampiyonluk yarışını oldukça yakından ilgilendiren zorlu karşılaşmanın canlı skorunu fotomac.com.tr'den takip edebilirsiniz.
Almanya Bundesliga'da 28. hafta heyecanı dev bir maçla start aldı. Ligde 61 puanla liderlik koltuğunda oturan Bayern Münih, en yakın takipçisi 57 puanlı Borussia Dortmund'a konuk oluyor. Sıgnal Iduna Park Stadı'nda seyircisiz olarak oynanan mücadeleyi hakem Tobias Stieler yönetiyor.
CANLI SKOR
B. DORTMUND - BAYERN MÜNİH: 0-1 (43' Kimmich)
B.DORTMUND- BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?
Borussia Dortmund ile Bayern Münih arasındaki dev mücadele TSİ 19:30'da başladı. Karşılaşma S Sport 2'den naklen ekranlara geliyor.
11'LER:
Borussia Dortmund: Bürki, Piszczek, Hummels, Akanji, Hakimi, Delaney, Dahoud, Guerreiro, Hazard, Brandt, Haaland.
Bayern Münih: Neuer, Pavard, Boateng, Alaba, Davies, Kimmich, Goretzka, Coman, Müller, Gnabry, Lewandowski
EN İYİ DEPLASMAN KARNESİ BAYERN MÜNİH'TE
Almanya'da deplasman karnesi en iyi olan takım Bayern Münih. Konuk ekip bu sezon deplasmanda oynadığı 13 maçta; 9 galibiyet, 2 beraberlik, 2 de mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda rakip filelere 37 gol gönderen Münih, bu alanda da ligin zirvesinde bulunuyor.
- 25.05.2020
- Güncelleme: 26.05.2020 20:37
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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