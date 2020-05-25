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26 Mayıs 2020, Salı
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B. Dortmund - | CANLI

B. Dortmund - Bayern Münih | CANLI

Corona virüsü salgını sonrası geçtiğimiz hafta kaldığı yerden başlayan 'da heyecan devam ediyor. Ligde 61 puanla liderlik koltuğunda oturan , 28. haftanın açılış maçındaki dev buluşmada en yakın takipçisi 57 puanlı 'a konuk oluyor. Şampiyonluk yarışını oldukça yakından ilgilendiren zorlu karşılaşmanın fotomac.com.tr'den takip edebilirsiniz.

'da 28. hafta heyecanı dev bir maçla start aldı. Ligde 61 puanla liderlik koltuğunda oturan , en yakın takipçisi 57 puanlı 'a konuk oluyor. Sıgnal Iduna Park Stadı'nda seyircisiz olarak oynanan mücadeleyi hakem Tobias Stieler yönetiyor.

CANLI SKOR

B. DORTMUND - BAYERN MÜNİH: 0-1 (43' Kimmich)

B.DORTMUND- BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

Borussia Dortmund ile Bayern Münih arasındaki dev mücadele TSİ 19:30'da başladı. Karşılaşma S Sport 2'den naklen ekranlara geliyor.

11'LER:

Borussia Dortmund: Bürki, Piszczek, Hummels, Akanji, Hakimi, Delaney, Dahoud, Guerreiro, Hazard, Brandt, .

Bayern Münih: Neuer, Pavard, Boateng, Alaba, Davies, Kimmich, Goretzka, Coman, Müller, Gnabry,

EN İYİ DEPLASMAN KARNESİ BAYERN MÜNİH'TE

Almanya'da deplasman karnesi en iyi olan takım Bayern Münih. Konuk ekip bu sezon deplasmanda oynadığı 13 maçta; 9 galibiyet, 2 beraberlik, 2 de mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda rakip filelere 37 gol gönderen Münih, bu alanda da ligin zirvesinde bulunuyor.

  1. 25.05.2020
  2. Güncelleme: 26.05.2020 20:37
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