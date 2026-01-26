Joao Pereira'dan açıklama geldi! Maestro ve transfer...

CANLI SKOR ANA SAYFA
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynadıkları karşılaşmanın ardından konuşan Corendon Alanyaspor teknik direktörü Joao Pereira, Maestro'nun transferine ilişkin açıklamaları ile gündem oldu. İşte o sözler...

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2026 Pazartesi 15:40
Trendyol Süper Lig'de ara transfer dönemi heyecanı hız kesmeden sürüyor. Takımlar, sezon hedefleri doğrultusunda kadrolarındaki eksikleri kapatmak üzere temaslarına devam ederken Beşiktaş ve Fenerbahçe, Maestro'nun transferinde karşı karşıya geldi. Corendon Alanyaspor'da forma giyen yetenekli oyuncu ile ilgili son durumu teknik direktör Joao Pereira açıkladı.

Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynanan ve 1-1'lik beraberlik ile sonuçlanan maçın ardından konuşan Pereira, Maestro'nun transfer gündemine ilişkin soruyu "Açıkçası bu konuyla ilgili bir bilgim yok. Sadece kafasını buraya vermeli. Ben sadece kırmızı kart gördüğü için söylemiyorum bunu. Maestro şu anlık bizimle. Transfer dönemi bitene kadar ne olacak bilmiyorum. Kaybetmek istediğim bir oyuncu değil ama tabii ki kulübe iyi bir para gelecekse de satılması gerekebilir." ifadeleri ile yanıtladı.

