Ziraat Türkiye Kupası
Alanyaspor'da düşme hattından uzak durmak için kritik puan hedefi!

Alanyaspor’da düşme hattından uzak durmak için kritik puan hedefi!

Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, bu sezon hedeflerinin erken şekilde 40 puanı geçip küme düşme stresinden uzak kalmak olduğunu söyledi. İşte detaylar...

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2025 Çarşamba 14:21
Alanyaspor’da düşme hattından uzak durmak için kritik puan hedefi!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Joao Pereira, geçen sezon ligde düşme hattında yaşadıkları stresi bu yıl yaşamak istemediklerini belirterek, "Ligde kalabilmemiz için en kısa sürede en az 40 puan toplamamız gerekiyor" dedi.

Pereira, Kocaelispor maçı hazırlıklarını Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde sürdüren takımının idmanı öncesi gazetecilere, Göztepe galibiyetinin motivasyonlarını arttırdığını söyledi.

Göztepe maçını kazandıktan sonra bazı şeylerin daha da iyi olduğunu anlatan Pereira, "Asıl olan bir maç kazanıp moralimizin yüksek veya bir maç kaybedip moralimizin düşük olması değil. Henüz her şeyin başındayız. Önemli olan istikrarlı olmamız. Buna odaklanmamız gerekiyor. Bir maç kazandığımız zaman çok fazla yükselmememiz gerekiyor. Bir maç kaybettiğimiz zaman da tamamen düşmememiz gerekiyor ama maalesef bazen sonuca odaklanıyoruz. Bunun doğru olduğunu düşünmüyorum." diye konuştu.

Pereira, Göztepe iyi bir takım olduğunu ve ligdeki ilk mağlubiyetini kendileri karşısında aldıklarını hatırlattı. Bu hafta çok daha zorlu bir maça çıkacaklarını, zorlu bir stadyuma gideceklerini anlatan Pereira , "Kocaelispor lige iyi başlayamamış bir takımdı ama iki haftadır galibiyet alıyor. Motivasyonları yüksek iyi bir takım. Eğer üç puan almak istiyorsak çok iyi odaklanmamız gerekiyor." diye ifade etti.

Gazetecilerin, Kocaelispor gibi prese dayalı bir takıma karşı nasıl plan yapacaklarına yönelik sorusuna Pereira, "Bizim kendi oyun tarzımız var. Baskıdan nasıl çıkacağımıza nasıl kurtulacağımıza göre planlarımız var onları uygulayacağız." şeklinde yanıtladı.

Pereira, Fidan Aliti'nin cezalı olması nedeniyle bir sıkıntı yaşayıp yaşamayacağına yönelik soruya ise şu cevabı verdi:

"Bizim bütün oyuncularımıza güvenimiz tam. 27 oyuncumuz var. Herkese güvenmemiz gerekiyor. Eğer güvenmiyor olsaydık '27 değil 20 oyuncumuz var.' derdik ama bunu söylemiyoruz. 27 oyuncumuz var diyoruz. Evet Fidan Aliti bu hafta oynamayacak. 4 stoperimiz var Aliti'nin yerine onlardan biri oynayacak."

"RAHAT BİR SEZON GEÇİRMEK İÇİN İYİ ÇALIŞIYORUZ"

Hedefinin sezon sonuna geldiğinde ligde kalma mücadelesi vermemek olduğunu kaydeden Pereira, şöyle devam etti:

"Rahat bir sezon geçirmek için iyi çalışıyoruz. Ligde kalabilmemiz için en kısa sürede en az 40 puan toplamamız gerekiyor ki rahat bir sezon geçirelim. Evet şu anda 13 puanımız var. 13 puan iyi ama yeterli puan değil. Daha önemlisi nasıl çalışıyor olduğumuz, neler yapıyor olduğumuz. Oyuncularım sahada bunu gerçekten çok iyi başarıyorlar. Çok iyi çalışıyorlar. Buna odaklanmamız gerekiyor. Bunu da iyi yapıyoruz."

Öte yandan idman öncesi Ianis Hagi'nin 26. yaş günü sahada futbolcular ve teknik ekip tarafından pasta kesilerek kutlandı.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
