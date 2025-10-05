Başkentte Hagi şov

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Süper Lig'de Gençlerbirliği-Alanyaspor maçı İanis Hagi'nin futbol resitaline sahne oldu. G.Saray efsanesi Gheorghe Hagi'nin oğlu İanis, 14'te kullandığı frikiği müthiş bir plaseyle sağ üst köşeden 90'a astı. 35'te başkent ekibinde Niang'ın golü, ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı

NIANG'IN RESİTALİ

İkinci devrede 66'da Niang'ın asistinde Zuzek, eşitledi. 69'da maçın adamı Hagi'nin asistinde Hwang, Alanya'yı tekrar öne geçirdi. 73'te kazanılan penaltıyı maça damga vuran bir diğer isim Niang, ağlara gönderip sonucu ilan etti: 2-2. Birer gol ve asistle oynayan Hagi-Niang düellosunda kazanan çıkmadı.

29 YIL SONRA BABASI GİBİ

Gençlerbirliği ağlarını müthiş bir frikikle havalandıran Ianis Hagi, 29 yıl sonra babasını hatırlattı. Hagi, Süper Lig kariyerindeki ilk frikik golünü babası Gheorghe Hagi'nin ilk frikik golünden (17 Ağustos 1996) 10 bin 640 gün sonra filelere gönderdi.

"Oyunu beğenmedim"

Alanyaspor Teknik Direktörü Pereira, "Oyuncularıma maçtan memnun olmadığımı söyledim. Bunu skordan dolayı söylemiyorum. Çalıştıklarımızı, belli olan şeyleri yapamadığımız için memnun olmadığımı ifade ettim" dedi.