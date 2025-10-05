CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Alanyaspor Başkentte Hagi şov

Başkentte Hagi şov

Alanya, G.Birliği’yle 2-2 berabere kaldı. G.Saray efsanesi Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi, babası gibi müthiş bir frikik golü attı. 1 gol, 1 asisti yeterli olmadı.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2025 Pazar 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Başkentte Hagi şov

Süper Lig'de Gençlerbirliği-Alanyaspor maçı İanis Hagi'nin futbol resitaline sahne oldu. G.Saray efsanesi Gheorghe Hagi'nin oğlu İanis, 14'te kullandığı frikiği müthiş bir plaseyle sağ üst köşeden 90'a astı. 35'te başkent ekibinde Niang'ın golü, ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı

NIANG'IN RESİTALİ

İkinci devrede 66'da Niang'ın asistinde Zuzek, eşitledi. 69'da maçın adamı Hagi'nin asistinde Hwang, Alanya'yı tekrar öne geçirdi. 73'te kazanılan penaltıyı maça damga vuran bir diğer isim Niang, ağlara gönderip sonucu ilan etti: 2-2. Birer gol ve asistle oynayan Hagi-Niang düellosunda kazanan çıkmadı.

29 YIL SONRA BABASI GİBİ

Gençlerbirliği ağlarını müthiş bir frikikle havalandıran Ianis Hagi, 29 yıl sonra babasını hatırlattı. Hagi, Süper Lig kariyerindeki ilk frikik golünü babası Gheorghe Hagi'nin ilk frikik golünden (17 Ağustos 1996) 10 bin 640 gün sonra filelere gönderdi.

"Oyunu beğenmedim"

Alanyaspor Teknik Direktörü Pereira, "Oyuncularıma maçtan memnun olmadığımı söyledim. Bunu skordan dolayı söylemiyorum. Çalıştıklarımızı, belli olan şeyleri yapamadığımız için memnun olmadığımı ifade ettim" dedi.

G.Saraylıları endişelendiren gelişme! Okan Buruk...
Buruk'tan Icardi sözleri! "Isınmaya çıkmama nedeni..."
DİĞER
Galatasaray-Beşiktaş maçı sonrası eleştiri: “Bu anlaşılamaz bir durum!”
Türkiye'ye dönen aktivistler savcılık ifadelerinde İsrail zulmünü anlattı: "4 gün boyunca su vermediler"
Derbide kazanan çıkmadı!
Derbi tekrar edilebilir! İşte o flaş iddia
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugünkü maçlar 5 Ekim 2025 Pazar Bugünkü maçlar 5 Ekim 2025 Pazar 07:25
Buruk'tan Icardi sözleri! "Isınmaya çıkmama nedeni..." Buruk'tan Icardi sözleri! "Isınmaya çıkmama nedeni..." 00:29
G.Saray'dan flaş paylaşım! G.Saray'dan flaş paylaşım! 00:29
Sergen Yalçın: 2 puan kaybettik! Sergen Yalçın: 2 puan kaybettik! 00:29
Buruk: Maçta bariz hakem hataları vardı Buruk: Maçta bariz hakem hataları vardı 00:29
Derbi tekrar edilebilir! İşte o flaş iddia Derbi tekrar edilebilir! İşte o flaş iddia 00:29
Daha Eski
Singo stattan böyle ayrıldı! Singo stattan böyle ayrıldı! 00:29
Derbide kazanan çıkmadı! Derbide kazanan çıkmadı! 00:29
Derbide ortalık karıştı! Derbide ortalık karıştı! 00:29
G.Saray'da derbide şok sakatlık! G.Saray'da derbide şok sakatlık! 00:29
Ndidi'den büyük hata! Ndidi'den büyük hata! 00:29
RAMS Park'ta kırmızı kart! RAMS Park'ta kırmızı kart! 00:29