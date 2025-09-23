CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Hasan Çavuşoğlu'ndan Galatasaray maçı öncesi açıklamalar

Hasan Çavuşoğlu'ndan Galatasaray maçı öncesi açıklamalar

Corendon Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Trendyol Süper Lig'de karşılaşacağı Galatasaray maçı öncesinde açıklama yaptı.

Giriş Tarihi: 23 Eylül 2025 Salı 14:13 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2025 Salı 14:15
Hasan Çavuşoğlu'ndan Galatasaray maçı öncesi açıklamalar

Corendon Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Trendyol Süper Lig'de oynayacakları Galatasaray maçı öncesi yaptığı açıklamada, hangi takımın şampiyon olacağıyla ilgilenmediklerini, sahaya kazanmak için çıkacaklarını söyledi. Turuncu-yeşilli taraftarlara da çağrıda bulunan Çavuşoğlu, maçlara Alanyaspor formasıyla gelmelerini istedi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor, kendi sahasında lider Galatasaray'ı konuk edecek. Maç öncesi açıklamalarda bulunan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Ligde Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynadık. Şimdi Galatasaray ile oynayacağız. Bazı densiz, ahlaksız ve çapsızlar; 'Vay efendim, işte Galatasaray'a maçı verdiler. Vay efendim, Fenerbahçe'ye maçı verdiler. Vay ona böyle oynuyorlar.' diye konuşuyorlar. Bu şekilde açıklamaları dikkate almıyorum. Biz sadece işimize bakarız. Biz Alanyaspor'uz. Tüm Anadolu takımları gibi biz de sahaya rakibimizi yenmek için sahaya çıkarız. Büyük takımlardan puan almak en büyük hedefimiz. Lig sonunda kimin şampiyon olduğu, kimin ne yaptığı, bizi hiç ilgilendirmez. Biz canız, canana bakmayız. Onun için biz önce kendimiz ne yapacağız ona bakarız. Her takımdan puan almak için canla başla mücadele ederiz. Kimse bizi ilgilendirmiyor. Her takım da öyle düşünür. Onun için Galatasaray maçı bizim için çok önemli" diye konuştu.

"Herkes maça Alanyaspor formasıyla gelsin"

Galatasaray maçı öncesi Alanyaspor'lu taraftarlara da çağrıda bulunan Çavuşoğlu "Buradan taraftarlarımıza sesleniyorum. Lütfen tuttuğunuz takımın taraftarlığını yapmaya oraya gelmeyin. Herkes üzerine Alanyaspor formasıyla gelsin. Alanyaspor ürünü ile gelsin. Bakın bizim şehrimizde bu büyük takımları burada izliyorsanız oraya Alanyaspor'un ürününü almadan o tribüne geliyorsanız çok ayıp ediyorsunuz" şeklinde konuştu.

