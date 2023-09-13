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Alanyaspor'un yeni transferine men cezası

Alanyaspor'un yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Brezilyalı oyuncu Eduardo Bauermann'ın sözleşmesini futboldan men cezası almasının ardından feshettiği ortaya çıktı. İşte detaylar...

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2023 Çarşamba 11:51
Alanyaspor'un yeni transferine men cezası

Alanyaspor'un 3 Temmuz'da Santos'tan renklerine bağladığı Eduardo Bauermann'ın sözleşmesini daha önce yapılan protokol kapsamında feshetmesinin ardındaki sebep ortaya çıktı.

BAHİS ŞİKESİ

29 Ağustos'a kadar lisansını çıkarmayan turuncu-yeşillilerin, Brezilyalı futbolcunun daha önce Brezilya'da aldığı men cezasının FIFA tarafından tüm dünyada uygulanma kararının çıkmasının ardından sözleşmeyi fesih ettiği öğrenildi.

5 Kasım 2022'de Santos ile Avai arasında oynanan karşılaşmada bilerek sarı kart gördüğü ve bunun karşılığında da 10 bin dolar kazandığı iddia edilen Brezilyalı futbolcu, bahis şikesi yaptığı gerekçesiyle Brezilya Futbol Federasyonu tarafından 360 gün futboldan men cezası verildi. Aldığı cezanın ardından Alanyaspor ile anlaşan 27 yaşındaki futbolcunun Brezilya'da geçerli olan cezası, FIFA tarafından tüm dünyayı kapsayacak şekilde genişletti. Yaşanan gelişmelerin ardından da Alanyaspor, futbolcu ile yollarını ayırdı.

PENDİK MAÇINDA KULÜBEDE OTURDU

Alanyaspor'la Temmuz ayında sözleşme imzalayan Bauermann'ın lisansı 29 Ağustos tarihine kadar çıkartılmamış ve ilk 3 hafta forma giyememişti. Lisansı çıktıktan sonra Pendikspor'la oynanan maçta yedek kulübesinde yer alan Bauermann mücadeleyi süre almadan tamamladı.

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